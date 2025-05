Hier gaat het kampioensfeest van PSV nog even door met veel bier en geknal

In Erp kunnen ze maar geen genoeg krijgen van het kampioenschap van PSV. Het is inmiddels een traditie, want sinds 1997 wordt bij café 't Schansoord na de huldiging gewoon doorgefeest.

Zelfs de meeste fanatieke aanhang van PSV weet inmiddels de weg naar het 'boerendorp' te vinden. "Maar dat is ook leuk, we roepen niet voor niets 'boeruh'", zegt de bekende PSV-fan Frits Bovers. Je zou zeggen dat na twee dagen volop feesten het kampioenschap van PSV wel genoeg gevierd is. "Nee, zeker niet", meent PSV-fan Peer. "Vanaf de winst op Feyenoord kregen we geloof. Woensdag tegen Groningen was fantastisch. Zondag en gisteren was geweldig. En nu vieren we het dan thuis, in ons eigen dorp."

Foto: Omroep Brabant

Ondertussen wordt flink wat vuurwerk afgestoken voor het café en kleurt de straat door de fakkels bijna volledig rood. Tientallen PSV-fans hebben zich verzameld voor de dorpskroeg om de onverwachte titel van hun club nóg eens te vieren. Het café aan de Schansoord in Erp noemt hun feest zelf de grote PSV-kampioensafterparty.

"Elk kampioenschap komen er meer fans hier naartoe."

"Het begon in 1997 met een man of zeven die nog graag een extra dagje de titel van PSV wilden vieren", vertelt organisator Joep Deckers. "Elk kampioenschap kwamen er weer fans bij en uiteindelijk is het uitgegroeid tot dit feest." De supporters komen vooral uit Erp zelf, maar ook uit omliggende plaatsen als Veghel, Gemert en Mariaheide. En uiteraard uit Eindhoven zelf.

Een van de meefeestende Eindhovenaren is Frits Bovers. De fanatieke supporter en voorzitter van PSV Fans United zit onder de tatoeages van Eindhovense club. "Ik leerde de mensen hier kennen in 2001 in Thessaloniki tijdens een uitwedstrijd van PSV tegen het Griekse PAOK Saloniki. En sindsdien vieren we hier een dag na de huldiging nóg een feestje."

"Het werd nog wel even spannend toen."

Net als vorig jaar liet Bovers nog voordat het kampioenschap van PSV echt binnen was een tatoeage zetten. "Deze titel staat op mijn linkerbeen, maar het werd nog even wel spannend toen Sparta de 1-1 maakte", blikt de voorzitter van de supportersvereniging terug. "We laten hier in Erp zien dat we als Eindhovenaren echte boeren zijn en vieren het feestje gewoon nog even mee."

Feest voor café 't Schansoord (foto: Omroep Brabant).

Vorig jaar was het erg druk bij het café aan de Schansoord omdat veel mensen toen op tijd vrij konden krijgen. "Maar nu moeten er helaas veel mensen werken", zegt organisator Joep. "Maar we krijgen makkelijk een grote tent vol, zoveel volk komt er op dit feestje af."

"We blijven tot het licht wordt uitgedaan."