Brandweer rukt met zes wagens uit naar hotel

Bij Hotel Park Plaza in Eindhoven kwamen dinsdag zes brandweerwagens ter plaatse omdat er rook stond in een kantoorruimte. Het was onduidelijk wat die rook veroorzaakte.

De brandweer heeft onderzocht of er ergens brand was, maar uiteindelijk bleek de rook zo verdwenen toen een raam werd open gezet. Niemand hoefde het pand te verlaten. Waar de rook vandaan kwam, is niet bekend. Het grote aantal brandweerwagens kon weer huiswaarts.