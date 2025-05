Weer brand op plek waar het maandag ook drie keer raak was

Opnieuw heeft er brand gewoed in de buurt van de Bergbosweg in Budel. Langs deze weg waren maandag ook drie brandhaarden. De brand van dinsdag bleek een kleine brand aan de Beverbeekse Heide.

De straat ligt officieel net in Hamont-Achel in België en grenst aan de Bergbosweg. De brandweer van Budel wist het vuur snel te doven, meldt Cranendonck24.nl . Ook de brandweer van Valkenswaard, Bergeijk en België kwamen ter plaatse.

Zo'n vijf voertuigen konden onverrichterzake weer terug naar de kazerne omdat ze niet in actie hoefden te komen. De weg werd tijdelijk afgesloten zodat de brandweer veilig haar werk kon doen.

Maandag brak er op drie verschillende plaatsen brand uit tussen Budel en Valkenswaard. Ook toen was er vuur langs de Bergbosweg. De weg werd daarom in beide richtingen afgesloten. Ook vorige week moest de brandweer uitrukken voor brand aan dezelfde straat. In april was er een grote brand in Budel-Dorplein, die bleek te zijn aangestoken.