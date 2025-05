Hulp voor dak- en thuislozen: 81-jarige tandarts Sjef biedt gratis zorg

Achter de geraniums zitten is niks voor de 81-jarige Sjef Cornelissen. De tandarts gaat daarom aan de slag bij het Verdihuis in Oss, speciaal voor patiënten die dak- of thuisloos zijn. “Wij hebben van de samenleving veel goede dingen gekregen, dus we moeten ook iets terugdoen", vindt Sjef.

Op zijn 65e stopte hij al eens met werken, maar daar had hij vrij snel spijt van. Niet veel later ging hij weer aan de slag in een tandartspraktijk. Een paar maanden geleden stopte hij daar weer en meldde Sjef zich bij het Verdihuis. “Hulp bieden heb ik mijn hele leven gedaan.” Om dak- en thuislozen met fysieke ongemakken te helpen heeft het Verdihuis al 3,5 jaar een straatdokter. Die werkt samen met de GGD en GGZ. Regelmatig kwamen er ook patiënten met tandklachten waar dokter Sjaak van Dorst weinig voor kon betekenen.

"We moesten dagen leuren om ze bij een tandarts te krijgen."

Denk daarbij aan een rotte kies of abces, volgens dokter Van Dorst is dat nog veel pijnlijker als je die in je kaak hebt. “Het duurde al dagen voordat dak- en thuislozen bij ons kwamen en dan moesten we nog leuren om ze bij een tandarts te krijgen. De komst van Sjef Cornelissen is een mooie aanvulling.” Cornelissen vergelijkt zijn werk van nu met de tandartszorg in de jaren 70, toen hij begon. “De tandheelkundige zorg was toen heel miniem en tanden waren vaak slecht. Ik heb in die tijd veel tanden getrokken en protheses gemaakt. Erg genoeg zal dat hier waarschijnlijk ook moeten.”

"De mond is eigenlijk de spiegel van het lichaam."

De dokter heeft nog wel een tip voor zijn collega-zorgverlener: “Het belangrijkste is dat je vertrouwen wekt. Op een gegeven moment lukt dat en weten ze je beter te vinden.” Van Dorst vindt tandzorg heel belangrijk. "De mond is eigenlijk de spiegel van het lichaam. En een zwarte tand, of geen tand, betekent geen respect." Daar is tandarts Cornelissen het mee eens. "Als je er niet een beetje fatsoenlijk uitziet, kom je ook niet meer in een normale samenleving. Je word niet geaccepteerd en zelfs gediscrimineerd en buitengesloten." Daarnaast zijn slechte tanden ook slecht voor de gezondheid. "Je kan er zelfs hart- en vaatziekten door krijgen, dus er is echt een noodzaak om er iets aan te doen."

"Hoop dat mensen hier gelukkiger weggaan."

De tandarts benadruk dat hij met de mensen in zijn behandelkamer straks niet op zoek gaat naar hoe de problemen zijn ontstaan. Hij wil liever vooruit kijken en zijn patiënten een klein zetje in de rug geven en van hun pijn af helpen. “Ik hoop dat mensen hier gelukkiger weg gaan. Dan zijn er hopelijk twee mensen blij, de patiënt en ik.”