Handlanger Bolle Jos hoofdrolspeler in eerste zaak in nieuwe EBI-rechtbank

De zwaar beveiligde rechtbank in de gevangenis in Vught wordt volgende week woensdag voor het eerst gebruikt. Het gaat om een zaak tegen Isaac B. Hij is de voormalige rechterhand van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als Bolle Jos.

Ook de week daarna staat in de nieuwe rechtbank een grote zaak op de planning: het Marengo-proces, met als een van de hoofdverdachten Ridouan Taghi.

De zittingszaal zit op het terrein van de PI in Vught, vlakbij de hoofdingang. Binnen kunnen topcriminelen en bekende verdachten uit voornamelijk de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) worden berecht. Dit zorgt ervoor dat vluchtgevaarlijke gevangenen niet meer onder zware beveiliging van en naar bijvoorbeeld de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam hoeven worden gebracht. Bij zulke transporten werden vaak tientallen, al dan niet honderden mensen ingezet en het kost veel geld. Bekijk hier hoe de zwaar beveiligde rechtbank eruitziet: