Boer zoekt vrouw-boer Martijn herkent zich niet in beschuldigingen

Boer zoekt vrouw-boer Martijn Smets uit Haghorst en zijn twee collega-boeren herkennen zich niet in de beschuldigingen van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, laat KRO-NCRV weten. Stichting Wakker Dier wijst erop dat de kalfjes van de boeren van dit seizoen geen fysiek contact met elkaar kunnen maken. De boeren overtreden volgens hen daarmee de wet.

Dinsdagmiddag werd bekend dat de stichting een procedure is gestart tegen de drie boeren. Wakker Dier roept de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op om op te treden.

"Door het soort hokjes en hoe die zijn neergezet, kunnen de kalfjes elkaar niet of bijna niet zien. Laat staan elkaar besnuffelen", laat de stichting dinsdag in een persbericht weten. "Het is hartverscheurend. Én een wetsovertreding." Wakker Dier roept de NVWA op om 'snel te gaan handhaven.'