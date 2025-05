Aspergeboeren luiden noodklok: 'Geniet van het witte goud zolang het kan'

Een handjevol aspergetelers heeft vrijdag hun zorgen geuit in het provinciehuis in Den Bosch over de toekomst van de asperges. De teelt van hun witte goud staat onder druk, onder meer door klimaatverandering en de verhoging van het grondwaterpeil. Daardoor is de verwachting dat de prijs van asperges net als veel ander etenswaren in de winkel omhoog zal schieten. 'Geniet ervan zolang het nog kan', luidt het motto van de actievoerders.

Vrijdag waren de boeren niet op het veld te vinden, maar in het provinciehuis in Den Bosch. Op de plek waar Statenleden normaal gesproken hun kop koffie en stuk fruit kunnen halen, stond nu een kraampje waar een kok asperges serveerde. Op het menu drie soorten: de bekende witte uit Brabant, groene 'vliegschaamte'-asperges uit Peru en een 'asperge' uit een mal, die gemaakt is van bloemkool en optreedt als eventuele vervanger als de Brabantse te duur worden.

'Het witte goud', 'De parel van het land' of 'De koningin van de groente'. Het zijn enkele namen voor de lekkernij. Elk jaar weer is de teelt van de groente een culinair en cultureel hoogtepunt in de lente. Zeker ook in Brabant, waar flink wat asperges geteeld worden. Maar aspergeboeren voelen de druk van alle kanten en maken zich zorgen om hun toekomst.

De telers willen op deze manier hun zorgen duidelijk maken. Asperges groeien namelijk goed op Brabantse zandgronden, maar de teelt staat door klimaatverandering en de verhoging van het grondwaterpeil onder druk.

Maarten van Hoof is een trotse aspergekweker uit Olland en is er vrijdag ook bij. "We worden er te weinig in betrokken. We willen eigenlijk vaker aan tafel met de provincie. Maar vandaag is zeker een succes geweest", voegt hij eraan toe. "We hebben met iedereen kunnen praten en iedereen kon asperges proeven, uiteraard was de Brabantse het populairst.”

Gedeputeerde Mark Oudenhoven maakt zich ondanks het protest niet zo'n zorgen. "We hebben in onze provincie heel veel telers die het goed doen, en veel zandgebieden met asperges. En die komen ook steeds vroeger, soms al rond Pasen."

Toch snapt hij de zorgen wel. "Het waterpeil staat inderdaad hoog waardoor er problemen kunnen ontstaan voor telers. Als dat zo is moet er gekeken worden met de ondernemer naar een oplossing. Bijvoorbeeld of de groenten op een andere plek verbouwd kunnen worden. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken.”

Met de actie willen de boeren op een ludieke en vriendelijke manier laten weten dat de toekomst van de asperge in Brabant in het geding is. "Kunnen Brabanders straks nog wel een kilo asperges betalen, of wordt het enkel een groente voor de Brabander met een goedgevulde portemonnee?", vragen zij zich af.