ME'er vreest voor leven bij PSV-rellen: 'Wat als ik de volgende ben'

"Ik kijk naar beneden en zie vuurwerk tussen mijn lijf en mijn schild. Een fractie van een seconde denk ik dat ik in brand sta. En tegenover me? Mannen met bivakmutsen, zwaaiend met riemen, gericht op ons - misschien ooms, broers, of vaders die straks hun kinderen weer naar bed brengen." Dit schrijft een ME'er die zondag bij de rellen was bij het stadion van PSV. Hij heeft gevreesd voor zijn leven en geeft door zijn verhaal te delen een inkijkje in hoe hij en zijn collega's deze zondag hebben beleefd.

"Ik werk bij de ME. Niet omdat het makkelijk is of omdat je er applaus voor krijgt, maar omdat ik geloof dat de openbare orde zijn grenzen moet hebben. En ja, ik kies hier zelf voor", begint de agent zijn betoog op Facebook. Zondag stond hij bij het Philips Stadion in Eindhoven waar het kampioenschap van PSV werd gevierd. "Wat een feest had moeten zijn, ontaardde in complete chaos", schrijft hij verder.

Zodra hij en zijn collega's een linie vormen, vliegt er van alles door de lucht: glas, stenen, vuurwerk en zelfs fietsen: "Het geweld is op ons gericht en in een klap zijn wij de boosdoeners. Ik word bekogeld en ik voel een steen tegen mijn arm. Er worden collega’s uit de linie getrokken, mee de menigte in. Wat als ik de volgende ben? Die gedachte schiet door m’n hoofd. Ik voel met mijn linkerhand of mijn wapen er nog zit. Dat ik mentaal al zover was, zegt misschien al genoeg." De ME moest zondag ingrijpen bij het Philips Stadion:

Hoe vaak hij geslagen heeft, weet de ME'er niet meer. Maar hij deed het om zichzelf en zijn collega's te beschermen. "Tegen honderden mannen die met ons wilden vechten", schrijft hij. "Wat drijft hen om ons zo aan te vallen?", vraagt hij zich af.

Er werd met vuurwerk gegooid (foto: Omroep Brabant).

"Ik ben ME’er, maar ook gewoon een man", eindigt hij zijn betoog. "De kans is groot dat ik, of één van mijn collega’s, straks als eerste bij hun huis ben. Met mijn handen op de borstkas van hun kind, partner of vader, vechtend voor een hartslag. Ik sta er dan ondanks het litteken op mijn arm, wel voor hen. Zouden ze dan ineens begrijpen dat ik toch niet zo slecht ben? Of gooien ze dan alsnog?"

In grote delen van Eindhoven was het zondagavond groot feest nadat PSV van Sparta won en landskampioen werd. Maar rond half acht sloeg de sfeer om toen agenten bij het stadion iemand wilden aanhouden voor het afsteken en gooien van zwaar vuurwerk. Een grote groep relschoppers zocht de confrontatie met de politie. Ze gooiden met stenen, glazen, verkeersborden en zwaar vuurwerk naar de agenten. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen om de rust te herstellen. 14 agenten zijn die avond gewond geraakt en er werden 22 aanhoudingen verricht. De politie liet maandag weten dat het geweld waarmee de agenten geconfronteerd werden 'enorm' was.