Vandalen slaan weer toe langs Kabouterpad: tientallen figuren vernield

Weer zijn er op het Kabouterpad in Boekel een heleboel kabouters vernield. Ook vorig jaar sloegen vandalen er twee keer toe. Deze keer zijn zeker 25 kabouters aan gruzelementen geslagen. De vrijwilligers die met hart en ziel het Kabouterpad onderhouden, worden er zo langzamerhand moedeloos van. Zo ook Gerrie van Asseldonk. “Het is een onnodige, zinloze streek”, zegt ze balend.

Vrijdagochtend kreeg Gerrie een appje dat er van alles stuk was op het Kabouterpad. Toen ze ging kijken, trof ze er een ravage aan. “Het is verschrikkelijk”, zegt ze. “Ze hebben ze helemaal kapotgeslagen. Het is gewoon vandalisme.”

Met ‘ze’ bedoelt Gerrie dat de daders vermoedelijk hangjongeren zijn: “Omwonenden zeggen dat er ’s avonds en ’s nachts veel hangjeugd is. De buurt heeft daar ook last van.” Maar echt direct bewijs wie de kabouters heeft vernield, is er niet. Het is wel zeker dat de vernielingen ergens donderdagavond of donderdagnacht moeten zijn aangericht.