Huurbaas bespiedt vrouw met verborgen camera's, één jaar cel

De 50-jarige huurbaas G.S. is woensdag bij de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. In een appartement dat een vrouw van hem huurde in Den Bosch, had hij allerlei camera's verborgen. De man uit Tiel mag vijf jaar geen contact hebben met het slachtoffer en moet haar een schadevergoeding van 9500 euro betalen.

In het huurappartement aan de Westwal in Den Bosch werden vorig jaar augustus zeven camera’s ontdekt. De vrouw die er een paar maanden woonde, waarschuwde de politie en die vond de camera’s verborgen achter spiegels in de bad- en slaapkamer en zelfs eentje in de kroonluchter boven het bed. De telefoons en camera’s waren professioneel verborgen. Via internet had huurbaas S. overal toegang tot de beelden. Een bewegingsmelder stuurde berichten wanneer er activiteit was in het appartement. In totaal gebeurde dit 202 keer.

Zelfs camera's in de badkamer

Over ieder element was duidelijk nagedacht. Vanuit een verborgen ruimte liepen kabels naar de verschillende camera’s en door een doorkijkspiegel kon zelfs in de badkamer worden gekeken. S. vertelde eerder bij de rechtbank dat hij de camera’s had geïnstalleerd omdat de verhuur via Airbnb niet lekker liep en hij zicht wilde hebben op wie er huurde. Maar toen hij het appartement voor langere tijd aan een vrouw ging verhuren, was hij ‘vergeten’ of had hij ‘geen tijd meer’ om de camera’s uit te zetten of te verwijderen. De vrouw werd maandenlang gefilmd op de meest intieme momenten in haar eigen huis. Zij moest zich laten behandelen voor een posttraumatische stressstoornis en heeft nog dagelijks last van de acties van de man. De rechtbank besliste verder dat S. drie jaar lang geen woning aan nieuwe huurders mag verhuren.