Eigenaar zorgboerderij pleegt ontucht met cliënte na voeren paarden

De voormalig eigenaar van een zorgboerderij van Amarant in Haghorst heeft zich in november 2023 in de nesten gewerkt. Na het voeren van de paarden masseerde hij een sleutelbeen van een 27-jarige cliënte en raakte hij één van haar borsten aan. De man wist dat de vrouw al eens slachtoffer was geweest van seksueel misbruik. Ze was bij de zorgboerderij geplaatst voor dagbesteding en kwam er al elf jaar.

Volgens de rechtbank in Breda had haar begeleider, Arnold D., beter moeten weten en was er sprake van een ontuchtige handeling. De 60-jarige man uit Haghorst kreeg een taakstraf van 60 uur. Hij gaat voor een maand de cel in wanneer hij zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.

Toch hield de man vol dat hij de borst van de cliënte per ongeluk had geraakt. Zijn verklaringen tegenover anderen zou hij in een ‘shocktoestand’ hebben afgelegd. Daarom zijn zijn woorden verkeerd begrepen, beweerde de man ook tijdens de rechtszaak. “Na het voeren van de paarden stond ik tegen wat hooibalen aangeleund”, legde hij toen aan de rechters uit. “De vrouw kwam met haar rug tegen mijn buik hangen. Ze was een beetje aan het klieren. Ik pakte haar van achteren bij haar sleutelbeen. Ze bewoog en ik raakte haar borst.”

Beiden schrokken enorm en hebben daarna nog koffie gedronken, maar het kwaad was geschied. Niemand was getuige van het incident, maar verschillende mensen waren er wel snel bij. D. beseft dat hij een grens over was gegaan, maar per abuis. Hij besloot zelf meteen al te stoppen in de zorg: “Ik dacht altijd dat ik het goed deed. Maar nu denk ik dat mijn manier van werken niet past in dit type zorg. Ik ben graag bij iemand, beetje ravotten en stoeien. Maar dat is mijn valkuil geworden.”.

Aanrakingen beperkt gebleven

Het was geen ongeluk, maar ontucht in de ogen van de rechter. Toch werd geen al te zware straf opgelegd. Onder meer omdat D. na achttien jaar trouwe dienst op staande voet is ontslagen. Ook zijn de aanrakingen beperkt gebleven tot sleutelbeen en borst, al werd hiermee wel een grens overschreden.

De rechter hield er verder rekening mee dat de ontucht ruim anderhalf jaar geleden plaatsvond en dat D. sindsdien in onzekerheid heeft verkeerd over de afloop. Bovendien heeft de man verklaard dat hij open staat voor elke behandeling, nu de rechtszaak erop zit. Ook had hij een blanco strafblad.

Van de officier van justitie hoefde D. evenmin de gevangenis is. Zij was twee weken geleden wel strenger in haar eis en wilde een taakstraf van 120 uur en vier maanden cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.