Opzet in het spel bij meerdere recente natuurbranden

De politie denkt dat enkele recente natuurbranden in Budel zijn aangestoken. De brandweer moest meerdere keren in actie komen om natuurbranden te blussen. "We gaan in sommige gevallen uit van brandstichting, maar zeker niet alle branden zijn aangestoken, laat een politiewoordvoerder woensdag weten.

"Daar waar er aanwijzingen zijn voor brandstichting, doen wij onderzoek." Maar er zijn vaak geen getuigen, weinig camerabeelden of weinig opsporingsindicaties en dat maakt het volgens de woordvoerder lastig. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.