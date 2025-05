Ontvoerde baby Hannah werd mishandeld, half jaar geëist tegen vader

De ontvoering van baby Hannah, op 26 februari 2018, was groot nieuws. Na een bezoek aan de supermarkt in Eersel werd de Maxi-Cosi waar de kleine Hannah in zat uit de handen van haar pleegmoeder gegrist door haar biologische ouders. Dezelfde avond werden de drie gevonden in een vakantiepark in Duitsland. Deze woensdag was in de rechtbank in Den Bosch te horen wat er allemaal aan die ontvoering vooraf ging.

Het is wel een beetje vreemd. Iedereen kent de ontvoering van baby Hannah van ruim zeven jaar geleden, maar de mishandeling die daaraan vooraf ging, komt nu pas voor de rechter. Baby Hannah uit Handel zat na amper zeven weken al onder de blauwe plekken en had meerdere botbreuken. Toen die mishandeling werd ontdekt werden de nu 33-jarige ouders Kim de L. en Rowan S. meteen opgepakt en uit het ouderlijk gezag gezet.

Vader wil niet gevonden worden

Rowan was woensdag niet naar de rechtbank gekomen. Zijn laatst bekende adres is in het Belgische Mol, maar daar woont hij al sinds 2009 niet meer en justitie weet ook niet waar hij wel zit. En Rowan wil blijkbaar ook niet gevonden worden, want zijn advocaat mocht van hem niks zeggen over zijn verblijfplaats. Kim was wel gekomen en was duidelijk zenuwachtig om alle ellende uit 2017 weer op te rakelen.

Dat beide ouders in februari 2018 uit wanhoop hun baby maar uit de handen van de pleegmoeder rukten, zal vast uit liefde zijn gedaan. Maar het leverde hen beiden een klein jaar cel op. En wat er aan die ontvoering vooraf ging was ook al niet fraai, zo was woensdag te horen.

Baby Hannah werd op 16 augustus 2017 geboren. Ze woonde samen met haar ouders in Handel, maar eind september, begin oktober ging het al mis. Moeder Kim zag blauwe plekken op de baby en ging naar de huisarts, die hen doorverwees naar het ziekenhuis.

Zes gebroken ribben

Daar werd in eerste instantie niets geks gevonden, maar de daaropvolgende nacht stonden de politie en Veilig Thuis aan de deur en werd baby Hannah meegenomen. Behalve blauwe plekken bleek Hannah ook zes gebroken ribben te hebben en een scheurtje in de aanhechting van de rechtervoet. En, zo werd geconstateerd, dat had geen medische oorzaak, maar moest door iemand zijn gedaan.