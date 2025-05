Familie verhoogt weer tipgeld in zaak vermoorde Johan: "We stoppen niet"

De familie van de vermoorde Johan van Boxtel verhoogt het tipgeld naar 100.000 euro, laat zijn broer weten aan Omroep Brabant. De familie hoopt dat daardoor na acht jaar weer schot in de zaak komt. Johan werd in mei 2017 doodgeschoten voor zijn huis aan de Memlincstraat in Eindhoven. "We zijn er nog elke dag mee bezig", zegt broer Noud van Boxtel.

"Voor veel mensen is het al acht jaar geleden, maar voor ons is het pas acht jaar", zegt de broer van de vermoorde Johan. "We zijn er nog altijd mee bezig. We zetten veel uit op Facebook en houden alle tips in de gaten. Als we iets horen, pakken we dat meteen op." De 32-jarige Johan werd op in de vroege ochtend op zondag 7 mei 2017 vermoord. Hij werd thuis door twee personen opgewacht. Toen hij zijn auto parkeerde, sloegen de daders toe en schoten hem van dichtbij dood. De politie startte meteen een onderzoek, ook kwam zijn zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht, maar dat leverde niet veel op.

De verdachten staan op beeld (beeld: Opsporing Verzocht).

In 2023 gloorde even hoop. Twee verdachten werden opgepakt, tot grote vreugde van de familie. "We zien het als het beginpunt van gerechtigheid", liet de familie toentertijd weten aan Omroep Brabant. "Maar we krijgen als familie pas echt rust als de daders achter de tralies zitten."

Dat laatste gebeurde niet. Twee maanden later werden de verdachten vrijgelaten. Volgens de rechtbank waren er geen ernstige verdenkingen meer. Er was een tip binnengekomen over de twee mannen. "Deze informatie wees erop dat zij een rol speelden bij de moord op Johan van Boxtel." Zo stelde het Openbaar Ministerie (OM). "De recherche heeft intensief onderzoek gedaan naar dat scenario, maar het leidde niet tot een bevestiging van de binnengekomen informatie." Sindsdien is het stil rond de zaak. Aanleiding voor de familie om nog eens het tipgeld te verhogen. De gouden tip is nu 100.000 euro waard. De politie looft 20.000 euro uit, in 2018 legde de familie daar 25.000 euro bij, twee jaar later nog eens 50.000 euro. En nu komt daar nog eens vijfduizend euro bovenop.

"We hopen dat mensen opnieuw gaan nadenken over wat er is gebeurd."