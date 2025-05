Toparchitect Winy Maas vergeet zijn wortels in dat 'lelijke dorp' niet

Winy Maas (66) was nog maar 20 jaar oud toen hij een brief schreef aan de burgemeester van zijn geboorteplaats Schijndel. Dat centrum van dat ‘lelijke dorp’, daar moest toch iets mee? Meer dan dertig jaar later – inmiddels was hij een gerenommeerde architect - bouwde hij er de ‘Glazen Boerderij’. Misschien niet zijn grootste bouwwerk, maar wel een dat hem erg dierbaar is, vertelt hij woensdag in het tv-programma ‘KRAAK. Vraagt Door’.

Winy Maas heeft Schijndel intussen ver achter zich gelaten. De wereld is zijn werkterrein. Zijn bedrijf MDRDV in Rotterdam heeft vestigingen in Parijs, Berlijn, New York en Shanghai. De dag dat we hem spreken is begonnen met een ‘call’ met Thailand, waar hij een bergdorp nieuw leven probeert in te blazen. Rotterdam heeft hij verrijkt met twee iconische gebouwen: de Markthal, die er nu tien jaar staat en het Depot van Boijmans van Beuningen, dat vier jaar geleden werd geopend.

Het spiegelende Depot, ontworpen door Winy Maas (foto: ANP).

Op allebei die ontwerpen is hij trots. “In het begin ben je wel zenuwachtig,” zegt hij. ”Slaat het wel aan? Maar als het lukt is het heel fijn. Ik fiets er graag langs.” Zijn beste ideeën ontstaan als hij met mensen in gesprek gaat, vertelt hij. Zo kreeg hij ook opeens dat idee van die twee flats die naar elkaar toebuigen en zo het dak vormen van de Markthal. “Dat is wel één van de mooiste momenten voor mij als architect. Opeens is dat idee er, en vervolgens ben je daar dan gemiddeld nog zes jaar mee bezig.”

Maas ontwierp de Markthal in Rotterdam (foto: ANP).

Toen hij jong was, wilde hij vooral weg uit Schijndel. Maar hij gaat nu toch nog geregeld naar terug. Al was het maar om zijn moeder die binnenkort 90 wordt te bezoeken. Maar zeker ook voor die Glazen Boerderij. “We hebben daar de overlijden van mijn vader ‘gevierd’, dat was echt het woord, met drank en gebakken eieren. Met de deuren open en iedereen kwam erbij.” En Winy zag dat zijn gebouw werkte hoe hij het bedoeld had. "Het gebouw heeft ook mij iets te zeggen."

Foto: de glazen boerderij.

Volgend jaar verrijst in Tilburg zijn ‘Groene Kathedraal’. Dat is ter gelegenheid van de eerste ‘Van Gogh Homeland Biënnale’. Het is een buizenconstructie in de vorm van de Heuvelkerk, overdekt met bomen en struiken. Het is intussen een handelsmerk van Winy Maas: groen in de stad. Zeker voor Brabant heel nuttig vindt hij, want hij ziet de provincie eigenlijk als één grote stad.

Impressie van de toekomstige Groene Kathedraal in Tilburg (foto: Stichting Marketing Tilburg).

“Elk dorp heeft zijn rondweg en een paar bedrijventerreinen en als je aan de rand gaat staan kun je al hallo zeggen tegen het volgende dorp. Er is wel natuur, zoals de Drunense Duinen, maar als je even rent ben je daar ook zo doorheen.” Hij ziet het als zijn taak als architect om perspectief voor de toekomst te bieden. “Ik kan mij geen leven voorstellen zonder dat ik daar over nadenk,” zegt hij. ‘KRAAK. Vraagt Door’ wordt elke woensdag uitgezonden om 17 uur en daarna herhaald. Het programma is ook terug te zien op Brabant+.