Meterslange bloesem trekt bekijks in arboretum: 'Uiterst uitzonderlijk'

In de cactuskas van het Arboretum in Oudenbosch voltrekt zich een klein wonder. Voor het eerst in vijftien jaar bloeit er een agave, en hoe! Aan de vier meter lange stengel hangen honderden bloemetjes. “Zo’n uitbundige bloei heb ik nooit eerder meegemaakt”, zegt vrijwilliger Corné Hopstaken.

Agaves komen van nature voor in warme streken in Amerika en Zuid-Europa. Ook in Nederland worden ze gehouden, maar komen ze zelden tot bloei. “Daarvoor moet een plant vijftien tot twintig jaar oud zijn. Bij particulieren halen ze vrijwel nooit deze leeftijd. Bovendien moeten ook de omstandigheden ideaal zijn”, legt Corné uit.

Een aantal weken geleden zag hij tot zijn grote verrassing dat de agave in de kas heel voorzichtig begon te bloeien. “Dat was een bijzonder moment. De steel groeide daarna in een razend tempo van zo’n tien centimeter per dag. Als je goed kijkt, zie je dat de plant hierdoor langzaam uitgeput raakt.”

"Het gaat vooral om de afmeting van de steel die ronduit spectaculair is."

Wie bij de bloei van een agave denkt aan prachtige kleurrijke bloemen komt bedrogen uit. De bloesempracht blijft beperkt tot honderden kleine gele uitlopertjes op de meterslange groene steel. Corné: “Het gaat vooral om de afmeting van de steel die ronduit spectaculair is. Daarnaast is deze bloei uiterst uitzonderlijk.” De bloeiende botanische plant trekt inmiddels behoorlijk wat bekijks. Zelfs mensen uit Sliedrecht komen woensdag speciaal naar het Arboretum om het natuurwonder met eigen ogen te zien. “Ik had een foto gezien op de website maar in het echt is het toch heel speciaal”, klinkt het bewonderend uit de mond van de Zuid-Hollandse. 'Zwanenzang'

Volgens Corné duurt de bloei nog een paar weken. “Het is meteen ook de zwanenzang van de plant, daarna sterft ze in schoonheid.”