Brand in parkeergarage: bewoners midden in de nacht hun bed uit

Twee auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. Ze stonden geparkeerd in een garage onder een appartementencomplex aan de Meester Broerensingel in de Bossche wijk Hintham. Hulpdiensten kregen om tien voor vier melding van de brand. Politie en brandweer waren vervolgens snel ter plaatse. Bewoners moesten uit voorzorg worden geëvacueerd.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar het appartementencomplex. Wel gingen beide auto's volledig verloren. Er raakte bij de brand niemand gewond.

Het parkeerdek liep door de hitte flink wat schade op. Onder meer lichtarmaturen smolten door de intense hitte van het vuur. Door de rookontwikkeling zijn alle bewoners van het complex uit voorzorg geëvacueerd. Onderzoek naar oorzaak brand

Omdat er na de brand nog rook hing in het appartementencomplex heeft de brandweer het pand gecontroleerd en waar nodig geventileerd. De liften waren door de brand automatisch uitgeschakeld. De brandweer moest een oudere vrouw via de trap naar beneden begeleiden. Nadat de brandweer het pand had gecontroleerd, konden bewoners weer terug naar hun huizen. De politie laat weten dat er voorafgaand aan de brand een knal is gehoord. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De forensische opsporing is ingeschakeld om onderzoek te doen.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink