Eindhoven krijgt er een hele stad aan inwoners bij: 'Het past'

Eindhoven bereidt zich voor op de komst van 60.000 nieuwe inwoners. Dat is bijna net zoveel als heel Bergen op Zoom. Donderdag maakte de gemeente bekend welke extra voorzieningen daarvoor nodig zijn. Van huisartsenpraktijken en zwemlocaties, tot veel meer speelplekken. Tegelijkertijd maakt het gemeentebestuur ook kanttekeningen. Want wie gaat dit allemaal bouwen? En kan het elektriciteitsnet het wel aan?

Afgelopen maandag werd bekend dat er flink wat miljarden nodig zijn om de hele Brainportregio met 21 gemeenten leefbaar te houden. Donderdag gaat het juist alleen over de voorzieningen in Eindhoven, nu daar zoveel inwoners bijkomen.

En ook naar de verdere toekomst is al gekeken. Wethouder Samir Toub: "Eindhoven verkleurt letterlijk en figuurlijk. Ongeveer zestig procent van de stad heeft een migratie-achtergrond. Dat doet iets met de vraag in de stad. Zoals de vraag naar een ander type sportveld, bijvoorbeeld meer cricketvelden in plaats van voetbalvelden. Maar ook hoe je omgaat met de mogelijk veranderende zorgvraag.”

De gemeente weet dat er knelpunten zijn. Lang niet alles is een taak van de gemeente om te realiseren, maar het is wel wenselijk dat het er komt. “Ondanks dat we in de meeste gevallen niet primair verantwoordelijk zijn voor realisatie, voelen we onze verantwoordelijkheid wel”, laat het bestuur weten.

Wie gaat er bouwen met alle personeelstekorten? En wat te denken van problemen met de een overbelast energienetwerk? “Dat kan een groot obstakel vormen. Bedrijven en instellingen kunnen vestiging uitstellen of verplaatsen als energievoorziening onzeker is ”