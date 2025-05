Lukasz stak vriendin dood en liet haar 2 weken liggen: 14 jaar cel geëist

De politie deed op 23 april vorig jaar een bizarre ontdekking. In een piepklein kamertje in een arbeidsmigrantenhuis aan de Hoogstraat in Roosendaal lag een zwaar toegetakelde dode vrouw onder een stapel beddengoed. De Poolse vrouw van 47 bleek al bijna twee weken dood en dat stonk enorm.

De politie was laat op de avond gebeld door Lukasz C. (42) dat er iemand dood op zijn kamer lag en dat hij dat hij haar doodgestoken had. En dat mocht hij deze donderdag in de rechtbank in Breda uitleggen.

De dode vrouw was zijn vriendin Mariola. Ze was gestoken in haar rug en had gebroken ribben. De twee waren net gaan samenwonen op het kamertje van 2,5 bij 3 meter in dat kamerpand aan de Hoogstraat in Roosendaal. Lukasz ontkende in de rechtbank juist dat hij haar had vermoord, maar zei dat hij haar vond toen ze al dood was. En dus moet iemand anders haar om het leven hebben gebracht, meent hij.

Luchtverfrissers en geurkaarsen

Maar wie het ook heeft gedaan, een bizar detail is dat de vrouw al bijna twee weken daarvoor, op 10 april, om het leven was gebracht. En al die tijd verbleef Lukasz C. op het kamertje waar het lijk lag. Het lichaam was weliswaar afgedekt met beddengoed, maar de lucht was niet te harden, ondanks alle luchtverfrissers en geurkaarsen.

Het is wel typisch dat de medebewoners die lucht ook roken, maar niet aan de bel trokken. Tegen de politie vertelden ze dat ze enige tijd voor de vondst wel ruzie en klappen hadden gehoord uit de kamer van Lukasz C., maar ze hadden de man er niet op aangesproken of andere actie ondernomen.

De 42-jarige Poolse verdachte zat er stoïcijns bij in de rechtszaal en wekte regelmatig irritatie op bij de rechters als hij weer eens met een heel ander antwoord kwam dan gevraagd. De rechters waren steeds op zoek naar het hoe en waarom. Had Lukasz C. zijn vriendin Mariola vermoord? Wilde hij het lijk in stukken snijden of verbranden? En waarom belde hij pas na weken de politie?

Alcohol

Duidelijk werd in ieder geval dat het leven van Lukasz C. zich voornamelijk afspeelde in een grote waas van alcohol. Toen de politie hem oppakte had hij maar liefst zes tot zeven keer meer alcohol in zijn bloed dan toegestaan als je wilt gaan rijden. Volgens Lukasz had hij twee flessen port op die avond. Ook in het bloed van Mariola zat flink wat alcohol.