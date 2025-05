Juul (21) was verslaafd aan ketamine: 'Kroop over de grond'

Schreeuwen van de pijn door haar verslaving. Juul Bos (21) uit Someren was zwaar verslaafd aan ketamine. "Ik kon niet meer lopen van de krampen en kroop over de grond. Mijn ouders zagen me kapot gaan." Haar moeder begon met een lotgenoot een succesvolle praatgroep voor ouders van verslaafden.

De verslaving begon met één pilletje XTC. Juul was 15 lentes jong en ging naar haar allereerste festival. "Leuk", dacht ze. "Ik ben nieuwsgierig." De corona-lockdown kort daarna, zorgde ervoor dat iedereen thuis kwam te zitten. Met vriendinnen gebruikte Juul thuis drugs. Vaker en vaker, totdat ze binnen een jaar ook thuis elke dag in haar eentje aan de ketamine zat. "Ik gebruikte zelfs op school", vertelt ze over haar toenmalige opleiding tot verpleegkundige.

"Ik ging hallucineren."

"Je leeft echt in je eigen wereld. Ik ging hallucineren." Ze gebruikte drugs om elke mogelijke reden. "Drugs omdat het weekend is. Of op maandag omdat het weekend zwaar was. Of ik had hard gewerkt op school."

Ketamine Ketamine is een pijnstiller en narcosemiddel voor mensen en dieren. Het wordt ook als drug gebruikt. Het komt meestal voor als doorzichtig kristal of wit poeder.

"Het is verschrikkelijk om je dochter zo te zien. Je bent machteloos", vertelt moeder Cindy Bos (47). "Hier word je heel oud van. Ik durfde niks verkeerds te zeggen, anders zou ze misschien weer gaan gebruiken."

Moeders Cindy en Sonja (foto: Raymond Merkx).

Juul is nu anderhalf jaar clean. Ze ging naar een afkickkliniek. Ook moest ze drie blaasoperaties ondergaan door de gevolgen van haar drugsgebruik. Ze werkt in de administratie, maar wil ervaringsdeskundige worden om anderen te helpen. "Dit leer je niet uit een boekje", zegt ze over haar eerdere begeleiders, zonder eigen ervaring. Haar moeder kwam via sociale media in contact met de 54-jarige Sonja Vereijken. Haar zoon was verslaafd aan gokken en de drugs 3-MMC, ook wel miauw of poes genoemd. Samen richtten ze de praatgroep Veerkracht op. De twee willen andere ouders helpen.

"Veel schaamte is er nog."

De groep groeit hard sinds de oprichting een half jaar geleden. Bij de vorige maandelijkse sessie waren al elf ouders uit Someren en omliggende dorpen aanwezig. Laagdrempelig praten in een huiskamersfeer, is het idee. "Veel schaamte is er nog", ziet Sonja. "Die van ons doet dat niet, liegen ouders dan. Terwijl er twee kinderen in de kliniek zitten." Juul heeft al een sessie als ervaringsdeskundige gehad. Ze deed haar verhaal voor de club die haar moeder mede heeft opgericht. "Dat was heel mooi om te doen. Ouders stelden urenlang vragen. Heel goed dat mijn moeder dit doet", zegt ze, met een glimlach van trots.