Al 2 jaar niets gedaan aan gigantisch tekort parkeerplaatsen vrachtwagens

Werkgeversorganisatie TLN en de vakbonden FNV en CNV eisen direct actie van de overheid om het aantal parkeerplekken voor vrachtwagens uit te breiden. Het is de zoveelste noodkreet van de sector om het probleem aan te pakken. Donderdagmiddag werd actie gevoerd bij het provinciehuis in Den Bosch. "Chauffeurs die onderweg zijn, ervaren veel stress omdat ze niet kunnen parkeren. Maar niemand binnen de overheid lijkt verantwoordelijkheid te willen nemen", zegt Tessa de Jong van TLN.

Het is voor veel weggebruikers een bekend beeld rond het avondeten en in de nacht. Volle rust- en parkeerplaatsen en vrachtwagens die dan maar op de vluchtstrook van de snelweg parkeren. Dat mag niet en dat weten chauffeurs ook, maar het is kiezen tussen twee kwaden legt De Jong uit. "De boete voor het overtreden van de rijtijdenwet loopt in de duizenden euro's. Op de vluchtstrook parkeren, kost slechts een paar honderd euro."

"Soms parkeer ik gewoon maar ergens."

De rijtijdenwet bepaalt dat na 4,5 uur onafgebroken achter het stuur zitten, truckers een pauze van drie kwartier moeten nemen. 's Nachts zijn de rusttijden langer, maar plek om te rusten is er vaak niet. Die ervaring heeft de Eindhovense chauffeur Hans ook: "De stress van het parkeerprobleem maakt mijn werk alleen maar zwaarder. Soms ben ik zo moe dat ik gewoon maar ergens parkeer, ongeacht de veiligheid. Dat is geen manier van werken.”

Truckers die niet langs de snelweg kunnen parkeren, wijken uit naar een bedrijventerrein of woonwijk. "Maar dat is niet de bedoeling en veel gemeenten hebben het ook al verboden. Daardoor kunnen chauffeurs bijna nergens terecht", zegt De Jong. Dat probleem wordt alsmaar groter, want het aantal chauffeurs neemt toe en het aantal plekken neemt juist af. Dat komt doordat tankstations steeds meer vrachtwagenstops opheffen om zo meer ruimte voor auto's en laadstations te maken.

"Het lijkt alsof niemand verantwoordelijkheid wil nemen."

In heel Nederland is een tekort van 4.400 plekken, waarvan 776 in Brabant. In twee jaar is niets aan het probleem gedaan, is ook TLN's conclusie. "Twee jaar terug hadden we het over exact dezelfde cijfers. We hebben gemeenten, provincies en Den Haag allemaal nodig om dit probleem op te lossen, maar het lijkt alsof niemand verantwoordelijkheid wil nemen." Want in 2013 was er al een tekort van 250 plekken in Brabant. Sindsdien zijn er veel plannen, maar weinig plekken bijgekomen.

Als chauffeurs ergens kunnen parkeren, willen ze dat ook veilig doen. En dan gaat het niet alleen om de verkeersveiligheid. "Het komt voor dat vrachtwagens tijdens de verplichte pauzes worden leeggeroofd of chauffeurs zelfs worden overvallen", vertelt De Jong. In een ideale situatie is de parkeerplaats omheind en kan je alleen met een speciale pas voor beroepschauffeurs naar binnen. Daarnaast is er camerabeveiliging of zijn er fysieke bewakers, zoals in België.

"Ik ben wel een mens, geen dier."

De realiteit is dat als truckers toch een parkeerplaats hebben gevonden langs de de snelweg, het ook in Brabant vaak ontbreekt aan fatsoenlijke faciliteiten, merkt trucker Frank uit Eindhoven ook. "Ik ben wel iemand, geen dier. Ik wil gewoon kunnen douchen en naar het toilet gaan als ik dat nodig heb. Maar in de praktijk is dat vaak niet mogelijk.” Tessa de Jong kent chauffeurs voor wie het gebrek aan parkeerplaatsen en faciliteiten teveel is geworden. "Ze waren de stress en de onveilige en onleefbare parkeerplekken zo zat, dat ze gestopt zijn met hun werk." Marco uit Breda herkent dat beeld. "Als je al uren aan het rijden bent, wil je gewoon kunnen stoppen en rusten, maar het is gewoon geen optie. De stops zijn een ramp.”

"Chauffeurs willen best betalen voor goede en veilige parkeerplek."

TLN heeft in samenspraak met de chauffeurs een actieplan gemaakt en ook omgeschreven hoe de ideale parkeerplaats eruit ziet. "En truckers zijn ook best bereid om te betalen voor een veilige parkeerplaats met goede faciliteiten. Dus misschien dat particuliere partijen ons zo ook kunnen helpen om het probleem op te lossen." Een woordvoerder van de provincie laat weten de actie voor het provinciehuis begrijpelijk te vinden. "Het tekort is hardnekkig. En in Brabant - gelegen tussen de haven van Rotterdam en het Duitse achterland - is dat tekort nijpender dan in andere delen van het land." Toch zijn er volgens de provincie wel verklaringen waarom nieuwe parkeerplaatsen niet zomaar aangelegd zijn. "Het kost tijd, geld en menskracht, die niet in verhouding staat tot de opbrengst en terugverdientijd. Initiatiefnemers staan daarom niet in de rij om een parking aan te leggen." En er is voorzichtig hoop, laat de woordvoerder weten. "We zitten niet stil. Bij Moerdijk zijn bijvoorbeeld grote stappen gezet naar een parking voor honderden vrachtwagens."