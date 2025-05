Total loss op de oprit, dieven demonteren luxe auto’s in recordtempo

Je auto compleet gestript terugvinden op de eigen oprit. Dat overkomt eigenaren van dure auto's, zoals BMW's en Mercedessen steeds vaker, zien ze bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). "Vaak is er zelfs zo veel schade dat de auto total loss wordt verklaard", weet Rob Smitskamp van het verzekeringsbureau.

De onderdelen worden volgens de politie door bendes op professionele manier gedemonteerd. Dat gebeurde ook bij Guido de Bruijn uit Reusel. In de zijkant van zijn BMW zat een gat van tien centimeter, en van het dashboard hadden de dieven bijna niets meer achtergelaten. Rondtrekkende criminelen jatten de inhoud van auto's van dit merk op meer plekken in ons land.

Jaren geleden werd er juist veel uit de auto gestolen, weet Rob. "Dure zonnebrillen en laptops, bijvoorbeeld. Nu zien we een toename in diefstallen vanaf het voertuig, zoals dat heet."

"De schade loopt vaak op tot boven de tienduizend euro", gaat Rob verder. "De beschadigde auto moet in veel gevallen total loss worden verklaard. Dit is een trend die we al even zien, en het gebeurt ook bij andere automerken. Zo zijn bij Porsche de koplampen in trek, bij Tesla's worden de spiegels gejat, en bij Peugeot zijn het de motorkappen."

In de deur van BMW's zitten draden van het alarm en van de deurvergrendeling. Als dieven daar een gat maken en de draden doorknippen, is het alarm uitgeschakeld en gaan de deuren open. Vervolgens is het een koud kunstje om de dure auto helemaal leeg te trekken.

De verzekeraar en de politie adviseert daarom om je auto op een plek te zetten met sociale controle. "Bijvoorbeeld voor het huis van de buren, in de buurt van een camera of onder een lantaarnpaal. Verder heb ik het standaardlijstje aan tips: zet je auto op de oprit en voorzie het voertuig van de beste alarmsystemen."

"Het zijn nou eenmaal professionele bendes", weet Rob. "Het vereist echt vakkennis om zo precies en onverstoord te werk te gaan. Ze hebben allerlei apparatuur beschikbaar om alarmsystemen te omzeilen."

Moeilijk in kaart te brengen

VbV ziet een toename, toch blijven de cijfers moeilijk te achterhalen. "De registratie van gestolen auto's is heel makkelijk om bij te houden. Voor diefstal vanaf het voertuig is het moeilijk omdat de registratie door de politie niet altijd even goed is."

Als voorbeeld noemt Rob: "Als er bij een autodealer tientallen auto's gestript worden dan kan het zo zijn dat de politie het opschrijft als bedrijfsinbraak." Dat maakt het bijhouden van concrete cijfers in deze zaak lastig.

Een woordvoerder van de politie beaamd dit. "Het is lastig om te zeggen of er een toename van diefstallen van onderdelen is. Dat komt omdat deze geregistreerd worden onder 'diefstal uit personenauto's' en dus niet apart vermeld staan."

Verder heeft de politie in tegenstelling tot VbV niet het idee dat er veel meer inbraken vanaf de auto worden gepleegd. "We zien wel af en toe een piek in inbraken wanneer we te maken hebben met rondtrekkende bendes."

Waar de onderdelen eindigen weet Rob wel. "Malafide autogarages stelen, soms op bestelling, onderdelen van de auto's, omdat die onderdelen moeilijk vindbaar of te duur zijn. Zij gebruiken de gestolen onderdelen om andere dure merken van klanten te repareren.