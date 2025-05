Dieven stelen zender van lokale omroep: 'Alle kabels doorgeknipt'

Bij Omroep Peelrand hebben dieven de zendapparatuur gestolen. De vrijwilligers zijn achtergebleven met doorgeknipte kabels, een opengebroken kastje en geen toegang meer tot de ether. De dieven hebben de kabels doorgeknipt en het apparaat meegenomen. Daardoor kan de lokale omroep niet meer op ether ontvangen worden. En dat is voor de omroep, waar het toch al niet zo'n vetpot is, een nogal bittere pil.

Het is een bittere pil voor Ben van Riel, die de ICT en techniek doet bij het omroepstation in Beek en Donk. "Het was opeens stil op 91.1 FM", vertelt hij. "We kregen tientallen telefoontjes dat er geen ontvangst meer was. Ik dacht: misschien is het een storing. Tot ik het zendkastje open maakte."

Voor een lokale omroep is dat ontzettend slecht nieuws. De budgetten zijn al redelijk krap en de zendapparatuur was speciaal bedoeld voor het langgerekte gebied van de gemeente. Duur dus. "Dan is dit toch wel een flinke tegenslag, want dit kost weer duizenden euro's", vertelt Ben.

In de tussentijd, tot ze een nieuwe zender hebben, krijgt het station een zender van een collegastation te leen. "Want verreweg de meeste mensen luisteren toch via de FM." Alleen is het probleem daar niet mee opgelost.

"We willen nu eigenlijk gaan kijken of we de zender niet naar binnen kunnen verplaatsen. Daar staat-ie misschien wat veiliger. Maar dit moet wel een ervaren dief zijn geweest, iemand die er verstand van heeft." Maar wat ze vervolgens met de zender gaan doen, is voor Ben nog een raadsel.