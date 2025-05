Boze buurtbewoners protesteren tegen distributiecentrum: 'De hel'

"Wat 'n hel, XXL distributiecentrum in Nuenen NEE!", prijkt er op de borden. Het moge duidelijk zijn: de buurtbewoners rondom Eeneind-West in Nuenen vinden het plan van de gemeente voor een groot distributiecentrum maar niks. 44 voetbalvelden zijn het, met 1300 vrachtwagens per dag. De gemeente is al akkoord, maar de bewoners nog lang niet.

"Het is nu al extreem druk en die plek is verschrikkelijk", zegt een demonstrant. Het veld in Nuenen, waar het distributiecentrum moet komen, is afgeladen met buurtbewoners. Ze hebben allemaal hun eigen protestbord gemaakt, sommigen voor de eerste keer in hun leven. "Het zit me gewoon heel hoog, dus ik hoop dat het zin heeft", vertelt een mevrouw tijdens haar debuut.

Het gaat de mensen vooral om de hoeveelheid verkeer. De wegen zijn al ontzettend druk, laat staan als daar nog honderden vrachtwagens per dag over moeten rijden. "Dadelijk kan de brandweer er niet eens meer door. Het gaat alleen maar om het geld."

"Wie verzint zoiets? Het is een grote schande."