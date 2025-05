Defensie breidt fors uit op deze plekken en dat gaan we merken

De legerkazerne in Budel gaat weer open. De brigade in Oirschot breidt het oefenterrein uit, de marechaussee krijgt een eigen trainingscentrum in Veldhoven en op vliegbasis Woensdrecht komt een schietbaan. Dat zijn de meest opvallende beslissingen die het kabinet heeft genomen om defensie meer ruimte te geven. Daardoor wordt de krijgsmacht zichtbaarder en vooral hoorbaarder in Brabant.

Meest opvallende besluit is de heropening van de Nassau-Dietz-kazerne bij Budel. Defensie wil vanaf 2028 het kazerneterrein in stappen in gebruik nemen, over een periode van vijf jaar. Maar een deel van het terrein wordt gehuurd door het COA dat er een asielzoekerscentrum heeft. Met die nieuwe militaire bestemming verandert de situatie. Want de gemeente en de provincie willen niet dat militairen en vluchtelingen buren van elkaar worden op hetzelfde kazerneterrein. Of de asielzoekers in 2028 meteen verhuizen, staat niet zwart op wit. ‘Op termijn’ moet er een andere locatie komen, schrijft defensie. Ook staatssecretaris Gijs Tuinman laat in een interview met Omroep Brabant in het midden of vluchtelingen en militairen een geschikte combinatie zijn, maar hij benadrukt: “Dat gaat nu ook al samen.” De kazerne in Budel is onderdeel van een groter plan. Aangrenzend aan het militaire complex ligt in Limburg het oefenterrein van de Weerterheide. Dat maken ze meer dan 300 hectare groter en ze bouwen er een oefendorp. Er is behoefte aan een oefenterrein met oefendorp. Defensie heeft er eentje in Groningen, maar dat is te ver weg voor militairen op kazernes in het zuiden.

De 13 lichte brigade op Oirschot mag uitbreiden (foto: Omroep Brabant)

Oirschot

De 13 lichte brigade op Oirschot mag ook uitbreiden van het kabinet. Het oefenterrein op de heide is te klein om met grotere eenheden te oefenen. Het plan is om er 235 hectare bij te trekken in noordelijke, zuidelijke en westelijke richting. Dat gaat ten koste van akkerland en natuurgebied. “In Oirschot gaan echt meer militairen bijkomen en meer voertuigen”, zegt staatssecretaris Gijs Tuinman. Nederland wil tegemoetkomen aan de wens van de NAVO: meer grondtroepen die op land kunnen vechten en afschrikken.

Op de vraag of Oirschot meer gevechtsbataljons krijgt, wil Tuinman nog niet vooruitlopen. “Het zou mij niet verbazen als in toekomst daadwerkelijk meer gemotoriseerde capaciteit, meer eenheden in Oirschot gaan landen.“ De Oirschotse brigade wil verder meer per spoor vervoeren. Daarom moet de losplaats in het Eindhovense stadsdeel Acht worden vergroot.

Het kabinet heeft nog veel meer plannen, een greep daaruit: Veldhoven

De Marechaussee krijgt een eigen trainingscentrum in Brabant. Het oog is gevallen op voormalig mobilisatiecomplex Veldhoven, aan de Strijpsebaan. Dat ligt centraal en is al van defensie. Woensdrecht

Vliegbasis Woensdrecht krijgt een eigen schietbaan op het terrein voor de Koninklijke Militaire School van de luchtmacht Die heeft nu geen schietbaan. Trainen doen ze bij schietclubs in de buurt of bij andere defensielocaties. Ze willen af van de vele reistijd. Op Woensdrecht moet ook meer ruimte komen voor motorenonderhoud van de F35. Dat proefdraaien met de vliegtuigmotoren veroorzaakt extra herrie, dus dat is een extra belasting van het milieu. Ook willen ze extra loodsen en fabrieksruimte bouwen, net als trainingsfaciliteiten voor de luchthavenbrandweer. Dit proefdraaien met motoren geldt ook voor vliegbasis Gilze-Rijen. Meer herrie dus. Wat ook wordt vastgelegd voor de Brabantse vliegbases is de hoogte van de gebouwen rondom. Die mogen niet boven de 150 meter uitkomen, voor de veiligheid. Dus ook geen windmolens. Eindhoven

Nog niet alles is duidelijk. Sommige veranderingen zijn op bestaand terrein. Zo zijn er plannen om op vliegbasis Eindhoven het terrein anders in te richten. Defensie wil het eigen platform van de oostzijde nu naar de westzijde, dus de kant van de kazerne Oirschot. Dat plan wordt nog uitgewerkt. Derde straaljagerbasis

Lange tijd wilde defensie een extra basis voor de F35-jachtvliegtuigen, naast Volkel en Leeuwarden. Daarvoor waren Woensdrecht en Vredepeel in beeld. Maar er is gekozen voor Lelystad in Flevoland. Een project dat al langer loopt is dat rond de commandokazerne in Roosendaal. Die verhuist naar een nieuwe en grotere plek aan de grens bij Nispen. Er loopt nu onderzoek of die plek geschikt is. De plannen gaan nu de inspraak in en de milieueffecten worden onderzocht. Na eventuele aanpassingen of uitbreidingen beslist de Tweede Kamer en daarna worden ze uitgevoerd.

Militairen maken zich op voor oefening Bastion Lion april 2025 (foto: Willem-Jan Joachems)