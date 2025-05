Meer heli's en meer herrie, waarschuwt defensie: maar het is 'noodzakelijk'

De Koninklijke Luchtmacht wordt een stuk zichtbaarder en vooral hoorbaarder de komende jaren. Er komen meer laagvlieggebieden en helikopterlandingsplaatsen in Brabant. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwt het kabinet voor de impact van alle uitbreidingen. “Het beroep dat defensie doet op de ruimte in Nederland kan op plaatsen heel ingrijpend zijn”. Dat geldt vrijwel zeker voor de vliegplannen.

“Wat je krijgt is dat die helikopters altijd op dezelfde plek landen. Met heel veel belasting op die ene plek. Maar het levert ook heel weinig trainingsrendement op”, zegt staatssecretaris Gijs Tuinman van het ministerie van Defensie. “Wat we willen is enerzijds onze mensen een gevarieerd aanbod geven qua training, echt noodzakelijk. En anderzijds dat je het meer spreidt.” Een andere reden om op andere plekken te gaan vliegen, is de vele hoge bebouwing die we hebben in ons land. Een vlieger wil onderweg niet te veel obstakels tegenkomen zoals windmolens. Er zijn in Brabant al drie gebieden waar heli’s laag mogen vliegen. Dat zijn het Maas-Waal-gebied met daarin de gemeente Altena en De Peel tussen Neerkant en Venlo. En een kleine zone boven de kazerne in Oirschot. In West-Brabant is er ook nog een laagvliegroute naar Woensdrecht. Drie nieuwe zones

Er komen drie laagvlieggebieden bij: Dat is in de Westhoek, globaal in de streek van Willemstad, Dinteloord en Nieuw-Vossemeer. Dat sluit aan op Zeeland, want zowat de hele provincie wordt aangewezen als laagvlieggebied.

De (nieuwe) laagvlieggebieden in Brabant (kaart: Omroep Brabant).

In de grensstreek onder Breda komt er ook een grote zone bij. Dat is rond Schijf, Achtmaal. Rijsbergen, Zundert, Galder, Chaam, Alphen, Baarle-Nassau en Gilze. Die zone sluit logischerwijs aan op de vliegbasis Gilze-Rijen, de thuisbasis van de defensieheli’s. Het al bestaande laagvlieggebied in de Peel wordt vergroot. Van Venlo tot Neerkant is dat er al. Maar die zone trekken ze westwaarts door over Asten en Someren tot de spoorlijn bij Heeze. Ze blijven onder de A67. Het is een forse uitbreiding en die is landelijk. Laagvliegen betekent voor de helikopters uit Rijen onder de 45 meter.

Chinook vervoert voertuigen (foto: Willem-Jan Joachems)

Een ander ingrijpend plan is de forse uitbreiding van het aantal helikopterlandingsplaatsen, om bijvoorbeeld troepen af te zetten en op te pikken. Die landingsplaatsen zijn nu alleen op vliegbasis Gilze-Rijen en legerplaats Oirschot. Er komen er tien bij: Vliegbasis Woensdrecht/Woensdrechtse Heide Rucphense Heide Kamp De Kiek in Riel De Regte Heide bij Goirle De Vrachelse Heide bij Oosterhout De Overdiepse Polder bij Raamsdonksveer De Vughtse Heide Oefenterrein Langenboom Springterrein Schaijk Oefenterrein De Vijf Eiken in Rijen Drukste plekken

In de plannen springen vooral de Oirschotse Heide en de Rucphense Heide er uit. Op iedere plek mogen heli’s maximaal 8500 keer per jaar landen. Dat worden de drukste plekken. Waar het mogelijk ook drukker wordt, is bij Goirle. Daar ligt militair oefenterrein De Regte Heide dat ook wordt omschreven als 'paraspringterrein', dus voor parachutisten. Daar staan maximaal 1500 vliegbewegingen gepland. Details worden niet beschreven in de plannen. Op de andere nieuwe landingsplaatsen in Brabant staan minder dan 750 vliegbewegingen per jaar gepland. Bij Langenboom en De Kiek minder dan 150.

Minder herrie

Van de 32 nieuwe landingsplaatsen ligt straks een derde in Brabant. Dat gaat effecten hebben op de natuur, waarschuwt defensie. Maar het kan ook gunstig uitpakken. Omdat er op meer plekken geland mag worden, heeft dat gevolgen voor vliegbasis Gilze-Rijen. Die gaat vaker met de heli’s oefenen op vliegveld Deelen bij Arnhem. Daardoor daalt de overlast in Midden-Brabant met tien procent, is het idee in de plannen. Overigens is het niet zo dat bij meer vlieggebieden en landingsplaatsen ook echt alle geluidsoverlast wordt gespreid. Want het is de bedoeling dat er de komende jaren meer wordt gevlogen.

Brabant luchtmachtprovincie Brabant is de provincie met de meeste luchtmachtbases: vier. Dat zijn Eindhoven, Volkel, Gilze-Rijen en Woensdrecht. In feite is er nog een vijfde basis, maar die ligt deels in Limburg en het is een basis van de luchtverdediging. Bovendien zit het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht in Breda. Het is dan ook niet gek dat er hier al veel gevlogen wordt en nog meer bijkomt. Het gaat dan om de helikopters, blijkt uit de plannen van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. De enige Nederlandse helikopterbasis is Gilze-Rijen. Daar staan twintig Apache-gevechtshelikopters vijftien Chinook-transporthelikopters met de bekende dubbele rotor, en twaalf Cougar-transportheli's. In totaal dus 47 heli’s. Voor trainingen staan er nog dertien heli's in Texas.