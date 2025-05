Ruim tachtig boetes uitgeschreven tijdens grote verkeerscontrole

Tien bestuurders zijn donderdag bij een grote verkeerscontrole in de binnenstad van Helmond van de weg gehaald omdat ze geen rijbewijs hadden. Ook is een automobilist aangehouden voor rijden onder invloed van drugs en de Belastingdienst heeft bijna 60.000 euro aan schulden geïnd. Agenten hebben tientallen boetes uitgedeeld.

Geen rijbewijs Opvallend is het flinke aantal bestuurders dat van de weg is gehaald omdat ze geen rijbewijs hadden. Tien mensen werden ridder te voet. En er was ook nog een bestuurder die rondreed met een rijbewijs dat verlopen was. Ook deze persoon mocht niet meer verder rijden.

Bij de controle werden de agenten uit Helmond geholpen door handhavers van de gemeente, de verkeers- en vreemdelingenpolitie (AIVM) en de Belastingdienst. In totaal zijn er 82 bekeuringen uitgeschreven voor allerlei verkeersovertredingen.

Mensen die zonder geldig rijbewijs rijden, zijn onverzekerd en dat kan bij een ongeluk flink geld kosten. Wie voor het eerst betrapt wordt op rijden zonder rijbewijs, krijgt een boete van 120 euro als het rijbewijs minder dan een jaar verlopen is. Maar als het rijbewijs langer dan een jaar verlopen is, bedraagt de boete 420 euro.

Onder invloed

De bestuurder van een personen auto testte positief op het gebruik van cannabis en amfetamine/methamfetamine. De man is aangehouden door de politie en er is bloed bij hem afgenomen om te onderzoeken hoe erg hij onder invloed was.

Er werden ook veertien bekeuringen uitgeschreven voor het vasthouden van een telefoon tijdens het besturen van een voertuig. Voor foutparkeren werden dertien boetes geschreven tijdens de controle in Helmond.

Herkeuring

Tijdens de controle zijn er 33 snor- en bromfietsen op de rollerbank gezet om te zien of ze niet veel harder dan 25 of 45 kilometer per uur reden. Vijf tweewielers reden te hard. De bestuurders hebben een boete gekregen en de vijf snor- en bromfietsen moeten herkeurd worden.

De politie nam verder nog een elektrische step in beslag. Er zijn enkele modellen e-steps die wel legaal de openbare weg op mogen, maar de meesten niet.