Kunst laat ‘levensgevaarlijk’ gedrag zien: ‘Dat doe je maar in het circus'

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is niet blij met standbeeld Lonneke in Veghel. Het kunstwerk van 3,6 meter hoog van de fietsende dame met losse handen boven het stuur laat levensgevaarlijk verkeersgedrag zien, zo stelt de verkeersorganisatie. “Zonder handen fietsen doe je maar in het circus.”

Kunst ten koste van verkeersveiligheid Een prachtig initiatief, vindt Willemijn Pomper van VVN. “Ik vind het mooi om te zien dat er zoveel aandacht voor fietsen is in Brabant” Er is alleen één grote maar. “Het beeld laat geen veilig verkeersgedrag zien, zonder handen fietsen is levensgevaarlijk.”

Volgens de verkeersorganisatie is het ‘ongelofelijk gevaarlijk’ om zonder handen aan het stuur te fietsen. “Je hebt nul controle over je fiets. Als kind doe je dat weleens, want het is gaaf. Maar het is aan volwassenen om uit te leggen dat dat niet de bedoeling is. Met losse handen kun je niet meer remmen. Zonder handen fietsen doe je maar op een veldje of in het circus.”

'Vrijheid en blijheid'

Het beeld van kunstenaar Florentijn Hofman verbeeldt Lonneke, een inwoner uit Meierijstad. “Zij associeert fietsen met vrijheid en blijheid, in dit geval verbeeld door haar armen in de lucht te steken”, legt provinciewoordvoerder Roy van der Lee uit. “Fietsen is namelijk leuk, het is gezond, het helpt enorm in de strijd tegen files en daarmee ook in de strijd voor een schonere lucht.”

Volgens de provincie zijn de kunstwerken er niet om ‘het goede voorbeeld’ te geven. “Kunst is er om aan te zetten tot nadenken en de omgeving te verfraaien. Daarin heeft de kunstenaar uiteraard de vrije hand gekregen.”

Toch zijn de andere kunstwerken wel ‘veilig’, volgens Van der Lee. “Iedereen die daarbij wordt verbeeld op een fiets, heeft de handen aan het stuur, sommigen hebben zelfs een fietshelm op.”

De Fietsersbond in Brabant vindt de ophef maar overdreven. “Kunst gebaseerd op de werkelijkheid staat wel los van de werkelijkheid. Kunstenaars moeten de vrijheid hebben”, zegt Aad Smid. “En nee, dit gaat echt niet zorgen voor onveilig fietsgedrag.”