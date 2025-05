Nicky schoot uit woede op huis van gezin, maanden cel geëist

Het huis van een gezin met drie kinderen in Valkenswaard werd in november vorig jaar onder vuur genomen. Er sneuvelde een ruit en er zaten afgeschoten balletjes, verzwaard met een schroef, in de voordeur en in een kozijn. De bewoners zijn zich rot geschrokken, zo bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch.

Nicky L. (35) uit Bergeijk bekende aan de rechters dat hij op het huis geschoten had. En voor het eerst werd ook duidelijk waarom. De bewoner van het huis werkte ooit voor de vader van Nicky en na een ziekmelding ontstond er een conflict. Volgens de familie wil de ex-werkgever nu geld zien. Bedreigingen en pesterijen

Wat er nu allemaal precies is gebeurd, werd vrijdagochtend nooit helemaal duidelijk. Beide partijen beschuldigen elkaar van bedreigingen en pesterijen. Volgens Nicky zou zijn halfbroertje op school worden gepest door toedoen van de bewoner van het beschoten huis en zouden Nicky en diens vader onlangs nog door hem bedreigd zijn met een mes. Nicky kwam voor de rechtbank vooral voor zichzelf op. Hij vond het pesten van zijn halfbroertje net zo beangstigend als het schieten op een huis waar een gezin woont. Maar de rechter wees hem erop dat dat geen rechtvaardiging is. Nicky werd vanwege zijn licht verstandelijke beperking door de rechter omschreven als ‘niet de slimste’. Hij koos ervoor om zijn opgekropte woede over het pesten van zijn halfbroertje te uiten door te schieten op het huis van de voormalige werknemer van zijn vader. “Dat was dom”, gaf hij toe. Maar volgens hem was het een impulsieve daad.

Gedoofde lichten en afgeplakt kenteken

Maar het klinkt niet heel impulsief om met gedoofde lichten en een afgeplakt kenteken van Bergeijk naar de Gagelstraat in Valkenswaard te rijden. Daar schoot hij met een gasdrukwapen op het huis waarbij een ruit sneuvelde en de voordeur en een kozijn op de eerste verdieping waar kinderen sliepen werden geraakt. De deurbelcamera registreerde de beschieting: