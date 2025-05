Fors hogere straf voor man die gezin doodreed: geen 10 maar 16 jaar cel

Thomas de G. (35) uit Zevenbergen is in hoger beroep veroordeeld tot zestien jaar cel. Dat is zes jaar meer dan eerder door de rechtbank werd opgelegd. De G. krijgt van het hof in Den Bosch echter geen tbs met dwangverpleging, zoals hij eerder wel kreeg.

De G. reed op 10 maart 2023 een vader, moeder en hun twee kinderen dood op de A59 bij Sprang-Capelle. De G. reed met duizelingwekkende snelheid en filmde die 'enorme prestatie' van zijn auto. Toen de auto van het gezin een vrachtwagen wilde inhalen, klapte De G. met ruim 200 kilometer per uur achter op hun auto. Thomas de G. kreeg eind 2023 tien jaar cel en tbs van de rechtbank in Breda. Maar ondanks dat hij enorm veel spijt heeft van zijn krankzinnige rit, vond hij die straf toch te hoog en ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Het gerechtshof vond echter, net als de rechtbank eerder, dat De G. verantwoordelijk is voor doodslag op de vier gezinsleden, omdat hij bewust het risico nam om mensen te doden. Hij reed immers met drie keer te veel drank op in zijn snelle Seat Leon Cupra en reed veel en veel te hard. De G. filmde hoe de snelheidsmeter de 250 aantikte. 254 kilometer per uur

Ondertussen naderde hij met 254 kilometer per uur een vrachtwagen met daarachter twee auto’s. Volgens De G. had hij niet verwacht dat een van de personenauto’s de vrachtwagen zou gaan inhalen, maar dat gebeurde toch. De G. ramde de achterkant van de auto met daarin het gezin uit Raamsdonksveer. Hun auto knalde vervolgens tegen de laadklep van de vrachtauto, die daardoor afbrak en belandde achterstevoren op de linkerrijstrook waar nog een auto tegen hen aanknalde.

De auto van de familie vloog meteen in brand en er was geen redden meer aan. De vader (46), moeder (46) en hun zoon (13) en dochter (10) kwamen direct om het leven in de vuurzee na een etentje vanwege de verjaardag van de vader. Diep ingegrepen

Het hof vindt dat iedereen weet dat je met zulk gedrag mensen kunt doden en oordeelde dan ook dat Thomas de G. bewust dat risico nam en daarmee verantwoordelijk is voor viervoudige doodslag. Volgens het hof is alle leed niet in woorden te omschrijven en heeft het ongeluk diep ingegrepen bij de nabestaanden en in het dorp Raamsdonksveer. Dat De G. 1 seconde voor de crash toch remde, bij een snelheid van 254 kilometer per uur, vind het hof niet verzachtend. Thomas de G. stopte bijvoorbeeld pas 0,8 seconden voor het ongeluk met filmen. Het hof ziet dat De G. bewust, met 1,7 promille alcohol in zijn bloed, extreem hard bleef rijden, ondanks de andere weggebruikers, en met zijn telefoon in zijn rechterhand. Hij remde niet tijdig af en klapte met een enorm snelheidsverschil op de auto van het gezin. Hij had moeten inzien dat de auto van het gezin wel eens de vrachtwagen zou kunnen inhalen. Alle handelingen van De G. waren op een dodelijk ongeval gericht en dat risico heeft hij bewust aanvaard, aldus de raadsheren, die een 'totale onverschilligheid over de consequenties' zagen bij Thomas de G. .

Thomas de G. in de rechtbank (beeld: Adrien Stanziani)

Behalve de celstraf vocht Thomas de G. ook de tbs met dwangverpleging aan door een nieuwe psycholoog en psychiater hem opnieuw te laten onderzoeken. Zij zagen ook dat De G. een groot alcoholprobleem heeft, maar deze nieuwe deskundigen zagen echter géén persoonlijkheidsstoornis. Zij zagen dat De G. veel stabieler is dan toen hij voor zijn rechtszaak werd onderzocht en adviseerden nu dan ook niet om tbs op te leggen, maar De G. langere tijd onder toezicht te stellen na een celstraf en zo vooral zijn alcoholgebruik goed in de gaten te houden. Gekke dingen

Volgens de deskundigen heeft De G. gekke dingen gedaan in zijn leven, maar dat wil nog niet zeggen dat hij gestoord is. Volgens hen ging het vooral in 2019 en 2020 erg slecht met De G., maar daar is hij toen voor behandeld. Inmiddels gaat het een stuk beter met hem, zien de deskundigen. En het gerechtshof ging daarin mee. Wel vond het hof de geëiste celstraf van het Openbaar Ministerie tien jaar veel te laag en legde zestien jaar op. Ook mag De G. tien jaar niet rijden en is hij zijn auto kwijt. Na zijn celstraf moet De G. langere tijd in de gaten worden gehouden op het gebruik van alcohol. De deskundigen achtten de kans op herhaling niet heel groot, maar ze zien ook dat als De G. weer alcohol gaat gebruiken hij ook weer risico's gaat opzoeken. En met zo'n maatregel moet dat worden voorkomen.