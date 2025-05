Man uit Ravenstein opnieuw verdacht voor misbruik kinderen

Tegen een 24-jarige man uit Ravenstein is vrijdagmiddag door het Openbaar Ministerie twaalf jaar cel en tbs geëist. Hij wordt verdacht van vergaande ontucht met drie minderjarige jongens. Justitie verdenkt de man ook van het bezit, delen en het maken van kinderporno, onder meer van zijn slachtoffers.

De Nederlandse politie vond vervolgens op zijn Facebookpagina een foto waarop hij samen met zijn 19-jarige vriendin en haar neefje stond. Die jongen bleek het slachtoffer op de kinderpornografische beelden te zijn, die getipt waren door de Australische politie. Omdat er mogelijk sprake was van een acute misbruiksituatie, is de verdachte op 23 februari al opgepakt.

Eerder veroordeeld Het zou gaan om een volwassen man die seksuele handelingen verrichtte met een minderjarige jongen in een hotelkamer. De verdachte bleek de man uit Ravenstein te zijn. Hij is een bekende van de politie en is tien jaar geleden ook al veroordeeld voor ontucht.

De politie kwam de verdachte dit keer op het spoor dankzij een tip van de Australische politie. Het Team Bestrijding kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Landelijke Eenheid kreeg op 14 februari 2024 informatie dat er vermoedelijk nieuw kinderpornografisch beeldmateriaal was gedeeld van een Nederlands slachtoffer.

60.000 beelden

Bij onderzoek in de woning van de verdachte zijn 60.000 beelden van kinderporno gevonden, waarvan sommige door hem zelf zijn gefilmd. De beelden zijn gemaakt tussen half 2019 tot de dag van de aanhouding.

De verdachte ontmoette zijn slachtoffers op een camping in Kesteren. Volgens het OM verleidde hij de jongens met uitjes naar pretparken, merkkleding, Lego of een ritje in een auto. Op die manier ontstond een hechte band tussen de man en zijn slachtoffers, waarna de verdachte overging tot seksuele handelingen met de kinderen.

Voor het neefje geldt dat hij aan de zorg van het jonge stel was toevertrouwd en regelmatig met hen op vakantie ging. De jongen werd ook dan misbruikt en de verdachte filmde dat.

Medeplichtig

Justitie vervolgt de vriendin voor medeplichtigheid van het misbruik van haar neefje. Die behandeling vond achter gesloten deuren plaats, omdat de vrouw voor een deel van de periode van het misbruik nog minderjarig was.

De officier van justitie vindt dat de 24-jarige man uit Ravenstein ernstig misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de de jongens. "Bekend is dat dit soort misbruik van grote invloed is op de verdere ontwikkeling van jonge slachtoffers. Verdachte heeft deze jongens tot in hun kern beschadigd.”

Wapen en drugs

De 24-jarige man wordt ook verdacht van verboden wapen- en drugsbezit. Er werd 67 gram MDMA gevonden, plus een luchtdrukwapen. Dat laatste zou ook nog eens gebruikt zijn om een van de jonge slachtoffers bang te maken en hem te seksueel te misbruiken.

De rechtbank in Rotterdam doet op vrijdag 6 juni uitspraak in de zaak.