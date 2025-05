Man geschept door auto terwijl hij de bus probeert te halen

Een man is vrijdagmiddag geschept door een auto op de Spoorlaan in Oisterwijk. Het slachtoffer probeerde de bus te halen, maar terwijl hij rennend de straat over stak, zag hij de wagen over het hoofd. Die kon de man niet meer ontwijken, waardoor het slachtoffer meters verderop gewond op straat belandde.

De man kwam van het treinstation van Oisterwijk en zag zijn bus staan bij de halte aan de Spoorlaan. Hij besloot toch een poging te doen buslijn 140 te halen begon te rennen. Dat liep verkeerd af.