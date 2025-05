'Ik wil hem gewoon spreken': minister krijgt geen contact over Bolle Jos

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid lukt het niet om contact te krijgen met Sierra Leone. Van Weel wil overleggen met zijn ambtsgenoot in het West-Afrikaanse land over de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos uit Breda. De Sierra Leoonse minister zou enkele weken geleden een bezoek brengen aan Nederland, maar die afspraak werd afgezegd.

Uitleververzoek In januari gaven de autoriteiten in Sierra Leone nog aan bereid te zijn om met de Nederlandse overheid, Interpol en andere politiediensten samen te werken in de zoektocht naar Bolle Jos. Nederland vroeg kort daarop om zijn uitlevering.

Maar die onderhandelingen kwamen er niet. De minister van het Afrikaanse land annuleerde de afspraak. "Sindsdien probeer ik een telefonische afspraak met hem te krijgen, maar het is niet eenvoudig", vertelt Van Weel. "Maar ik blijf proberen." Eerdere belafspraken mislukten steeds om 'agenda-technische' redenen. De minister zet momenteel alles op alles om zijn collega toch te pakken te krijgen. "Er moet nu wel een dialoog komen over hoe we dit een stap verder kunnen brengen", zegt hij. "Ik wil hem gewoon spreken, het maakt me niet uit hoe."

Doofpot

Toch verklaarden ondergedoken verslagevers uit Sierra Leone daarna tegen De Telegraaf dat het land plaatselijke journalisten zou omkopen om te zwijgen over Leijdekkers. Overheidsfunctionarissen zouden flinke bedragen betalen om ervoor te zorgen dat er geen berichten naar buiten komen over Bolle Jos.

Reporters die het smeergeld niet aannamen, zouden ernstig worden bedreigd. Volgens die plaatselijke journalisten zou het een teken zijn dat machthebbers in het land de kwestie Bolle Jos maar al te graag in de doofpot willen stoppen.

Ook verscheen er in maart een video van de drugscrimineel waarop hij feestend te zien was op de verjaardag van Alusine Kanneh, het Sierra Leoonse hoofd van de immigratiedienst. Ook het hoofd van de drugspolitie van het land was lachend en zingend te zien aan tafel met de drugsbaron. Volgens Follow The Money zou het beeld laten zien dat "Leijdekkers in het Afrikaanse land geen passant is, maar een machtspositie heeft opgebouwd."

Relatie

Dat bleek ook uit het eerste filmpje dat van Leijdekkers opdook in het West-Afrikaanse land. Op de Facebookpagina van de First Lady van Sierra Leone was hij te zien, hij zou een relatie hebben met de dochter van de president. Ook zou zijn vriendin inmiddels in verwachting zijn van een kind.

Bolle Jos wordt gezien als een van de grootste drugscriminelen van ons land en staat onder andere op de nationale opsporingslijst. Leijdekkers is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor internationale cocaïnehandel en voor het geven van een moordopdracht. Hij staat al ruim twee jaar op de Nationale Opsporingslijst en als coke-kopstuk op de EU Most Wanted List.

Ook justitie in België heeft het gemunt op Leijdekkers. In mei werd daar nog eens tien jaar cel geëist tegen de drugscrimineel.

