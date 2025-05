Moord op pluimveehouder Jan: recherche vermoedt meerdere daders

Drie jaar na de gewelddadige moord van pluimveehouder Jan van Mullekom (47) uit Helenaveen is de politie nog altijd op zoek naar antwoorden. De moord op Van Mullekom, gepleegd in juli 2022, is volgens de recherche uitzonderlijk gewelddadig geweest. Het sporenbeeld doet vermoeden dat er meerdere daders betrokken waren bij de brute aanval. De daders hebben mogelijk meer soortgelijke moorden op hun geweten.

Van Mullekom werd in de ochtend van 11 juli 2022 buiten bewustzijn gevonden bij de achterdeur van zijn huis. Hij bleek te zijn gemarteld en overleed later in het ziekenhuis. De politie vermoedt dat de daders iets zochten in zijn woning, die drie jaar later nog steeds vrijwel onaangeraakt is. Overal zijn de bloedvegen nog te zien, opengebroken muren, plinten zijn weggetrokken en er zijn gaten geboord. De pluimveehouder is door veel geweld om het leven gekomen. De politie denkt dat hij mogelijk iets moest afstaan, maar weet nog niet of er iets door de dader(s) is meegenomen.

"Over het onderzoek kan worden gezegd dat zelfs ervaren rechercheurs zelden een plaats delict hebben gezien waarbij sporen van geweld zo zichtbaar aanwezig zijn", schrijven de politie en het OM na vragen van De Telegraaf. Er zijn inmiddels meer dan honderd sporendragers onderzocht, een aantal dat 'uitzonderlijk veel' is. Het forensisch onderzoek heeft een DNA-profiel opgeleverd, maar daar wil de politie verder niets over delen.