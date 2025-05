Azc in Budel is in 2028 nog niet weg, alternatief komt 'in het zuiden'

Het asielzoekerscentrum in Budel is in 2028 nog niet weg. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst erop dat er een overgangsfase komt. "We kunnen ook na 2028 gewoon door", zegt een woordvoerder.

Defensie wil het kazerneterrein vanaf 2028 terug. Een deel van het terrein wordt nu gehuurd door het COA, dat er een asielzoekerscentrum heeft. "Budel heeft een cruciale en onmisbare rol in de asielketen", zegt de woordvoerder. "Daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden en dat weet Defensie." Samen met Defensie wordt nu onderzocht hoe het kazerneterrein vanaf 2028 gezamenlijk gebruikt kan worden. "Tot 2033 zullen we gefaseerd samenwerken. We onderzoeken hoe we daar invulling aan kunnen geven en zijn samen op zoek naar alternatieve locaties voor als we weg gaan."

"Er zal een nieuwe locatie moeten komen en daarvoor zoeken we in het zuiden van het land."

"Budel en Ter Apel zijn de enige twee locaties waar asielzoekers hun asielprocedure kunnen starten", legt de woordvoerder uit. "Budel gaat niet dicht zonder alternatief. Er zal een nieuwe locatie moeten komen en daarvoor zoeken we in het zuiden van het land. Dat kan Brabant zijn, maar het zuiden is breder dan Brabant alleen. Daar kunnen we nog weinig zinnigs over zeggen." Als het aan provinciebestuurder Wilma Dirken van Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid ligt, komt een alternatieve locatie niet in Brabant. "Wij gaan ervan uit dat de vermindering van azc-plaatsen niet elders in Brabant wordt opgevangen", laat zij weten.

"Wij vinden dat je mensen die uit oorlogsgebied komen niet kunt opvangen op een plek waar aan de andere kant oorlog wordt geoefend."