Familie van doodgereden gezin tevreden met hoge straf: 'Belangrijk signaal'

De familie van het gezin dat in maart 2023 werd doodgereden door Thomas de G. uit Zevenbergen, is tevreden met de straf die De G. in hoger beroep heeft gekregen. Dat heeft de advocaat van de familie zaterdag aan Omroep Brabant laten weten. De G. kreeg vrijdag in hoger beroep zes jaar cel meer opgelegd. "Het is een belangrijk signaal naar de maatschappij."

Op 10 maart 2023 ging het helemaal mis op de A59 bij Sprang-Capelle. De G. had die avond gedronken en reed met ruim 200 kilometer over de snelweg. Dit zat hij ondertussen ook nog eventjes te filmen. Toen het gezin een vrachtwagen wilde inhalen, klapte De G. achter op hun auto. Geen van de inzittenden overleefden het. Advocaat Ine Dilven laat weten dat het voor de familie belangrijk is dat de doodslag bewezen zou worden. "Dat is door het hof bevestigd. En de 'nieuwe' strafmaat past daar goed bij, ondanks dat er nu geen tbs is opgelegd", zegt ze, doelend op de hogere straf van het hof dan van de rechtbank.

Voor zover dat kan is de familie dan ook tevreden met de uitspraak, laat advocaat Dilven weten. "Ze hopen dat deze uitspraak de nieuwe lat wordt voor soortgelijke zaken. Het is een belangrijk signaal naar de maatschappij dat dit soort rijgedrag hard wordt afgestraft." Veroordeeld tot tien jaar cel en tbs

Thomas de G. werd eind 2023 in de rechtbank in Breda veroordeeld tot tien jaar cel en tbs. Zelf vond hij die straf te hoog en daarom ging hij in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Het hof vindt, net als de rechtbank, dat De G. verantwoordelijk is voor de doodslag van de vier gezinsleden. Hij nam bewust het risico om de inzittenden van de auto te doden. Het leed voor de nabestaanden is volgens het hof niet in woorden te omschrijven. Dat De G. een seconde voor het ongeluk nog wel op de rem ging, vind het hof geen verzachtende omstandigheid. Hij had allereerst niet zo hard moeten rijden en hij had veel eerder kunnen remmen. Bovendien stopte hij pas 0.8 seconden voor het fatale ongeluk met filmen. De zus van de omgekomen moeder van het gezin deed in 2023 haar verhaal in de rechtbank: