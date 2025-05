Wim stopt na 80 jaar met zijn speciaalzaak: 'Dit is het juiste moment'

Mag het een onsje meer zijn? Bij 'Kaas en Vleeswaren Speciaalzaak Wim van Eeuwijk' in Kaatsheuvel wordt het juist heel wat minder. Na 80 jaar stopt het familiebedrijf. Voor eigenaar Wim is het goed geweest, al zal hij het contact met de klanten wel missen. "Je klanten worden eigenlijk een soort familieleden. Alles wordt besproken."

Zo'n 80 jaar geleden begon opa Willem een eigen onderneming. Met paard en wagen bracht hij etenswaren rond bij klanten thuis. Jaren later kwam er een fysieke winkel die werd overgenomen door vader Jan. "Hij begon ook vis te verkopen. Dat was in die tijd spectaculair", vertelt Wim vanachter de kassa.

Zelf staat hij al 48 jaar in het winkeltje dat slechts 15 vierkante meter is, maar waar hard gewerkt wordt. "Het is niet in te schatten hoeveel plakken kaas ik hier al heb gesneden. Dat gaat om miljoenen. Als ik voor elk plakje een euro had gekregen dan had ik wel eerder kunnen stoppen", lacht Wim.

Over een week gaat hij met pensioen en dan sluit ook de winkel. "Drie generaties hebben hier met heel veel plezier mogen werken." De kinderen van Wim zien het alleen niet zitten om de zaak over te nemen. "Zij hebben een mooie opleiding gevolgd waar ze zich liever op willen richten. Dat besluit respecteren wij", zegt Wim.

"Er is een tijd van komen en van gaan."

En hoewel er een eind komt aan een bijzonder tijdperk voor de familie, is het voor Wim geen moeilijk besluit. "Eigenlijk is dit het juiste moment. Een projectontwikkelaar wil hierachter een woonwijk bouwen en ons pand afbreken om een weg te maken. Dus dat komt mooi uit. Er is een tijd van komen en van gaan." Wel gaat Wim het babbeltje met de klanten missen. "Veel mensen komen een keer in de week, anderen komen weer vaker langs. Ik ga het contact met de mensen missen, maar ik heb geen idee of ze ons ook gaan missen." Op de achtergrond roept een van de klanten gelijk dat ze Wim zeker gaan missen. "De kwaliteit, de gezelligheid en de service. Hij zal ons missen en wij hem." Daar sluit een andere klant zich bij aan. "Ik ken Wim nog van vroeger van school en ik kom hier al 40 jaar. Ik vind het jammer dat ze stoppen, maar we komen elkaar vast nog wel tegen hè", zegt hij.