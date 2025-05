Automobilist crasht tegen geluidswand en raakt gewond

Een automobilist is zaterdagmiddag op de Randweg (N601) in Den Bosch van de weg geraakt en tegen de geluidswal gebotst. Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier, vlak na de tunnel onder de Vughterweg. De auto liep flinke schade op en de bestuurder is ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

Het is onduidelijk waardoor de automobilist van de weg raakte en tegen de geluidswal tot stilstand kwam. Zijn auto raakte zo erg beschadigd dat die weggesleept moest worden door een berger. Rijstrook dicht

De randweg is een belangrijke verkeersader rond Den Bosch en ook een verbindingsweg van de A2 en A65 bij knooppunt Vught met de A59. Omdat er vanwege de hulpverlening een rijbaan van de N601 dicht moest, ontstond er de nodige file.

Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink.