Jeanette en Maikel leven al halfjaar apart door zorg voor hun zieke zonen

Al tien jaar draait alles in huize Van de Westelaken om zorg. Jeanette en Maikel uit Best doen alles voor hun zonen Senn (14) en Mels (10). De een zit in een rolstoel na een medische complicatie, de ander leeft met de gevolgen van een hersentumor. "We hebben het gevoel dat we steeds opnieuw een lot uit de verkeerde loterij winnen."

Alsof dat nog niet genoeg was, werd ook bij Senn iets ontdekt: de ziekte van Scheuermann, een groeistoornis in de rug. Een operatie was noodzakelijk, maar verliep dramatisch. "Drie dagen na de ingreep kreeg hij een bloeding. En toen was het mis: hij had een dwarslaesie", zegt Maikel. "Het is zuur, want hij werd geopereerd om een dwarslaesie te voorkomen."

"Op zijn vierde stabiliseerde zijn situatie, al leven we sindsdien met de gevolgen", vervolgt Jeanette. "Mels is blind aan één oog, heeft tunnelvisie, maakt geen hormonen meer aan en heeft morbide obesitas. Maar er kwam wat rust." Tot vorig jaar. "Toen bleek er weer een cyste in zijn hoofd te groeien. We wisten meteen: dit wordt opnieuw spannend."

De zorgen begonnen toen Mels één jaar oud was. "Hij stond te shaken op zijn benen, keek vreemd uit zijn ogen. Er klopte iets niet", herinnert Maikel zich. Na maanden van doktersbezoeken kwam de diagnose: een zeldzame tumor in zijn hoofd. Wat volgde was een reeks spoedoperaties, bestralingen en ziekenhuisopnames.

Sindsdien woont Senn doordeweeks in een revalidatiecentrum in Nijmegen. Jeanette is daar meestal bij hem, terwijl Maikel thuis voor Mels zorgt. "We leven al een halfjaar apart. Maar we hebben geen keus", zegt Jeanette. "Alles draait om zorgen dat beide jongens niks tekortkomen."

Ook het huis in Best is inmiddels ongeschikt geworden. "Senn kan nergens bij, zelfs niet bij de kraan. En Mels moet blijven bewegen, ook traplopen is belangrijk voor hem. We kunnen het huis niet zomaar verbouwen", legt Maikel uit. Een extra slaapkamer, badkamer en rolstoeltoegankelijke ruimte zijn dringend nodig.

Het gezin krijgt veel steun vanuit Best. "Zijn oude basisschool organiseert een actie, kinderen zamelen flessen in. Zelfs onbekenden doneren. Dat raakt ons enorm", zegt Jeanette. En Mels? Die helpt waar hij kan. "Ik zorg voor drinken voor Senn. En ik ben altijd vrolijk", zegt hij trots.

Senn vult aan: "Ik heb vroeger ook altijd voor Mels gezorgd. Dan gingen we samen naar buiten. Nu helpt hij mij." Hun band is sterk. "Als het moet, help ik hem mijn hele leven", zegt Mels vastberaden.

Maikel vat het samen: "We worden geleefd, maar we doen het uit liefde. Altijd."