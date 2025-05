Politie start onderzoek na vechtpartijen Telstar-Den Bosch

De politie is een onderzoek gestart na de ongeregeldheden bij de voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Telstar na de wedstrijd van vrijdagavond. Direct na de wedstrijd gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist in het stadion in Velsen-Zuid. Bij de vechtpartijen raakten twee mensen gewond.

Volgens de politie was het eerst een tiental supporters van Telstar dat richting het uitvak ging. "Vrijwel daarna betraden ook supporters van de uitploeg het veld en ontstond er een confrontatie tussen beide supportersgroepen", omschrijft de politie. Wat volgde was een grote vechtpartij.

Direct na afloop van het play-offduel om promotie naar de eredivisie werd de sfeer in het stadion grimmig. Supporters van beide clubs stormden het veld op en gingen met elkaar op de vuist. Een van de supporters werd zo hard geslagen dat hij tegen de grond ging en door ambulancepersoneel geholpen moest worden. De tweede gewonde had geen medische behandeling nodig.

De stewards van Telstar probeerden de orde te bewaken en hebben daarbij hulp van de politie gekregen. Uiteindelijk konden de supportersgroepen van elkaar worden gescheiden. De rust keerde daarna weer terug in het stadion. Niemand is aangehouden.

Aanhoudingen niet uitgesloten

De politie zegt de ongeregeldheden 'ernstig' af te keuren. Onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) is ze een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden. Met behulp van camerabeelden worden supporters opgespoord die meededen aan de vechtpartij. "Aanhoudingen worden niet uitgesloten", meldt de politie.

De politie roept verdachten ook op om zichzelf te melden. Een groot deel van de verdachten had een capuchon of andere gezichtsbedekking op en is dus moeilijk te herkennen op de beelden. Aan de mensen die aanwezig waren in het stadion wordt daarom ook gevraagd zich te melden.

Ook de Bossche voetbalclub gaat later nog kijken wie precies bij de vechtpartijen betrokken was. Dat liet algemeen directeur Tommie van Alphen van FC Den Bosch zaterdagochtend weten. Ook hij keurt de rellen af: "Ik en wij als club keuren enorm af wat er na afloop van de wedstrijd is gebeurd. Frustratie na een intense wedstrijd over een nederlaag mag er zijn. Ontstaat een incident vanuit twee kanten? Zeker waar."