Meisje op fiets breekt enkel nadat ze wordt geschept door auto

Een fietsster is zaterdagavond gewond geraakt toen ze werd aangereden door een automobilist. Dat gebeurde op de Bolkensteeg in Dongen. Het meisje stak rond zeven uur de straat over en werd door de auto geschept.

Ze belandde op de voorruit van de auto en kwam meters verder op het wegdek terecht. Het meisje liep een forse breuk aan haar enkel op, meldt een 112-correspondent ter plaatse. Ze is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd tijdelijk afgesloten en de politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. De auto raakte door het ongeluk beschadigd.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink