160 Barten proosten samen op de 'BartBQ': ‘Alsof je elkaar al jaren kent’

Een barbecue waar je alleen naamgenoten tegenkomt. 160 Barten maakten het dit weekend mee op het Sportpark in Den Bosch tijdens de BartBQ. De mannen kletsten, dronken samen een biertje en lachten wat af. En voor deze ene keer was onze verslaggever Jan ook welkom. “Bart heten schept op de een of andere manier een band”, zegt een van de aanwezige Barten.

De mannen zitten met z’n allen in een WhatsApp-groep voor alleen Barten. Die groep bestaat sinds 2017 en heeft inmiddels al meer dan 1600 leden. Verdeeld over twee groepen, want begin dit jaar werd het maximum dat WhatsApp toestaat bereikt. En verreweg de meeste komen uit Brabant. "Vandaar dat we hier ook de barbecue houden", zegt Bart. Op de barbecue zijn zaterdagmiddag alleen Barts uitgenodigd. Daarom wordt Omroep Brabant omgedoopt tot Omroep BraBart. "En jou noemen we vanaf nu Bart-Jan", zegt Bart tegen Omroep BraBart-verslaggever Jan Waalen. Onder het genot van een biertje en een kaasstengel, die is geregeld dankzij een barterdeal met een bakker met de naam Bart, maken de mannen een praatje. "Hoe mooi is het om met z’n allen bij elkaar te komen en dezelfde naam te delen?", zegt Bart. "Ken jij een andere naam waar zo’n grote groepen van zijn?", vult Bart aan. "Wij kennen elkaar niet, komen vanuit heel Nederland en het is gewoon heel gezellig."

"Dit had had ik vroeger niet en nu wel. Ik voel een verbintenis.”

Wat nou een typische eigenschap is van Bart? Gezelligheid, zeggen ze allemaal. En dat is ook wel te merken. Voor de ontmoetingen heeft de club zelfs speciale stickers, T-shirts en petjes. Bart: "Persoonlijk vind ik de woordgrapjes die daarop staan het leukst: Home is where the Bart is, het is hier Bartstikke gezellig en in Bart en nieren."

Eigenlijk is het ook maar gek, zo’n barbecue met wildvreemde mensen die maar één ding delen, vindt Jan. Maar daar zijn de Barten het niet mee eens. "Ik vind het helemaal niet raar en begin het steeds meer te waarderen", zegt Bart. "Een halfjaar geleden nodigde Bart mij uit voor de groep en nu ben ik hier. Dat had ik vroeger niet en nu wel. Ik voel juist een verbintenis." En die verbintenis gaat verder dan alleen de BartBQ, want de Barten zien elkaar vaker. "Als je naar een festivalletje gaat, gooien we het in de groep en is er altijd wel een Bart die ook gaat. Dan spreken we daar af, drinken we samen een biertje en is het altijd gezellig. Net alsof je elkaar al jaren kent."