Peperdure Ferrari verwoest na ongeluk op A2, eigenaar had hem net een dag

De bestuurder van een peperdure Ferrari heeft een uiterst pijnlijke zaterdagavond achter de rug. Hij verloor op de A2 even onder Liempde rond kwart over zeven de macht over het stuur en belandde in de vangrail. De auto was pas een dag in het bezit van de eigenaar. Er raakte niemand gewond, maar de auto raakte zwaar beschadigd door de klap.

Volgens de politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk. Door de klap tegen de vangrail verloor de auto een van de wielen. De man die de Ferrari 812 GTS uit 2021 bestuurde, wist na de klap zijn auto op drie wielen veilig tot stilstand te brengen. Op het moment van het ongeluk was het wegdek nat en dat kan verraderlijk zijn bij een auto met zoveel vermogen. Op Dumpert zijn door mensen die in file raakten door het ongeluk videobeelden geplaatst van de gecrashte Ferrari.

Pas een dag

De auto stond zaterdag pas net een dag op naam van de nieuwe eigenaar, zo blijkt uit gegevens van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). De Ferrari is namelijk vrijdagmiddag rond half vijf voor het eerst in Nederland op naam gezet. Nog geen 26 uur later zit de exclusieve wagen flink in de prak. De schade loopt zeker in de vele tienduizenden euro's. Het hele linker voorwiel en de wielophanging zijn van de Ferrari afgerukt en de airbags zijn allemaal uitgeklapt. Bij een gemiddelde auto is dit al een schadepost van minimaal 15.000 euro.

Lees ook Tonnen schade en pijn bij autoliefhebbers: acht peperdure crashes

Half miljoen euro

Net als de eigenaar zal menig autoliefhebber met pijn in het hart naar de gehavende Ferrari kijken. De auto had vier jaar terug een nieuwwaarde van 535 duizend euro. De auto is niet extreem zeldzaam, want er zijn op dit moment 86 van in Nederland. De meesten zijn geïmporteerd. Wie een Ferrari 812 GTS tweedehands wil kopen, moet nog altijd een half miljoen euro neertellen. Maar daar krijg je dan wel een cabriolet voor met een vermogen van zo'n 800 pk en topsnelheid van 340 kilometer per uur, die je in nog geen drie seconden naar de 100 kilometer per uur brengt. Rode kruizen

Vanwege het ongeluk en de bergingswerkzaamheden werden de linker en middelste rijstrook zaterdagavond afgesloten. Een automobilist negeerde de rode kruizen en kan volgens de politie binnenkort een flinke boete op de deurmat verwachten.