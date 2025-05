Bouwers Brabantsedag graven naar de diepere verhalen achter carnaval

De Brabantsedag in Heeze vergelijken met carnaval is voor de bouwers als vloeken in de kerk. Maar dit jaar zoeken ze voor het eerst zelf het randje op, met het thema ‘Carnaval Ontmaskerd’. De zestien wagenbouwersgroepen presenteerden zondag op de bouwmarkt hun ontwerpen. Daar lieten ze zien dat de Brabantsedag, ondanks het thema, toch weer een paar stappen verder gaat. “Wij brengen de diepere carnavalsverhalen die je nog niet kent de straat op.”

Is dat niet gevaarlijk, als je al 66 jaar roept dat de Brabantsedag absoluut geen carnavalsoptocht is? “Wij noemen dit inderdaad de grootste theaterparade van Nederland en géén optocht. Ik snap dat dit thema het lastig maakt, maar het is de kunst aan de groepen om het zo neer te zetten dat het niet te carnavalesk wordt”, zegt Robert van der Velden van de organisatie. “Je moet maar komen kijken om dat te gaan ervaren.”

De joligheid van carnaval maakt plaats voor historie en dat is zondag al goed te zien. De wagen van Vriendenkring Hopeloos toont bijvoorbeeld het gebombardeerde Roosendaal aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. “Carnaval was door de burgemeester verboden, maar er was één cafeetje in Roosendaal met maling aan dat verbod”, vertelt wagenbouwer Tessa. “Daar ging het feest gewoon door. Dat gaan we laten zien met een kroeg die op en neer beweegt.”

Ze vindt het een leuke uitdaging om iets met carnaval te doen zonder het carnavalesk te maken. “Als je hier rondloopt zie je dat veel groepen daar toch in geslaagd zijn. Ik wist nooit dat Roosendaal gebombardeerd was, dus zo leer je elk jaar weer meer over Brabant.”

De wagens vertellen allemaal een ander verhaal over het carnaval in verschillende plekken in Brabant. De groep van Martijn vertelt bijvoorbeeld het verhaal van Oeteldonk. “We laten zien hoe carnaval met de durskes, de boeren en de driekleurensjaal is ontstaan. En waarom het daar anders is dan in andere plaatsen”, legt hij uit.

Ook zijn groep is alweer een stukje wijzer geworden. “Ik kende het verhaal niet en zelfs iemand in onze groep die Den Bosch-expert is, kende dit nog niet. Dus het is heel leuk dat je straks al die symbolen die we nu nog gebruiken met carnaval in de wagen gaat zien terugkomen.”