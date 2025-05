Anthony (61) mishandeld tijdens kampioensfeest PSV: 'Bont en blauwe ogen'

Anthony van der Vloet (61) uit Eindhoven heeft al een week hoofdpijn van het landskampioenschap voor PSV, zíjn club. Niet omdat hij uit zijn dak was gegaan nadat de titelprolongatie een feit was geworden. Had hij het maar goed kunnen vieren.

Enkele uren nadat de competitie in de Eredivisie was beslist, werd de 61-jarige installateur knock-out geslagen. “Beseft de dader wel wat hij mij heeft aangedaan?”

Ondersteund door een aantal mensen zocht Anthony wat EHBO-posten op, voordat hij door zijn vriendin naar het Anna Ziekenhuis in Geldrop kon worden gebracht. Rond halftwee ’s nachts was hij pas thuis.

Het was rond halfacht die zondagavond dat Anthony met een vriend De Aftrap, het stamcafé voor PSV-supporters, opzocht. Onderweg zag hoe hij iemand deelfietsen aan het slopen was. “Waar ben je in godsnaam bezig?”, vroeg hij de man. “Ik kreeg geen antwoord, maar wel meteen twee klappen op mijn gezicht. Ik raakte direct buiten bewustzijn. Je mag als burger blijkbaar niks meer tegen iemand zeggen”, vertelt de Eindhovenaar.

Eerder was al bekend geworden dat bij gewelddadigheden van vorige week zondag in Eindhoven ook agenten en een fotograaf gewond waren geraakt.

Sinds het incident zit zijn linkeroog dicht. Ook wordt de 'PSV-fan vanaf zijn geboorte' geplaagd door hoofdpijn. “Ik ben deze week al een paar keer naar de dokter geweest en maandag moet ik weer op controle. Er is een zenuw geraakt, waardoor ik niet goed kan zien met mijn linkeroog. Rondom mijn rechteroog is het ook bont en blauw, maar daarvan is het zicht niet beschadigd.”

Het is niet duidelijk of Anthony blijvend schade zal ondervinden van de mishandeling. Eén ding is zeker: het zal nog wel even duren voordat hij zijn werk in de klimaatbeheersing kan hervatten. “Ben de afgelopen week, los van de doktersbezoeken, slechts één keer buiten geweest. Dit gaat me ook veel geld kosten, want ik heb een eigen bedrijf. Er komt niks binnen en vaste lasten gaan gewoon door.”

Zijn stiefdochter is een geldinzamelingsactie begonnen. Anthony: “Ik voelde me wel bezwaard. Ik wil andere mensen niet opdragen om geld te storten, maar vind het wel fijn dat ze dit voor mij heeft opgezet.” Er is inmiddels ruim zeshonderd euro toegezegd.

Anthony is ook onder de indruk van de vele steunbetuigingen die hij op zijn oproep kreeg. Op social media vroeg hij mensen om informatie te delen als ze iets hadden gezien. Zeker vijfhonderd kwamen binnen, ook van wildvreemde mensen. Tussen al die reacties zat er ook een van iemand die hem die avond een tijdje heeft bijgestaan. “Hem ben ik zeer dankbaar en dat wil ik graag overbrengen.”