Vrachtwagen en personenauto botsen: één bestuurder moet naar politiebureau

Op de rotonde van de Rijpelbaan en de Rijpelbergseweg in Helmond is tegen zeven uur zondagavond een aanrijding geweest tussen een personenwagen en een vrachtauto. De bestuurder van de vrachtwagen zou uit een zijstraat gekomen zijn en de voorrangsweg opgereden zijn en daarbij de personenauto over het hoofd hebben gezien.

De bestuurder van de personenauto is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel moest de chauffeur met de politie mee naar het bureau voor verder onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de personenwagen opgehaald. Later deze avond zal dat ook gebeuren met de vrachtauto, het voertuig is tijdelijk op een veilige plek geparkeerd.

De beschadigde personenwagen (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Politie en ambulance werden ook opgetrommeld (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).