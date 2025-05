Oorverdovend afscheid van legendarisch en geliefd jachtvliegtuig

De allerlaatste F16's stegen maandag op van vliegbasis Volkel. Ze kregen een aai, veel mooie woorden en doken met een oorverdovend lawaai de wolken in. Het zijn de laatste F16's die Nederland aan Oekraïne levert en in de strijd worden geworpen tegen de Russen. Missie volbracht, op naar de volgende.

Maandag rond het middaguur. Een F35 landt op Volkel en rijdt rustig weg naar een hangar. Op een platform aan de zijkant wordt het drukker en drukker met vooral militair personeel. Er staan twee F16's geparkeerd met grote brandstoftanks aan de vleugels en romp. Militairen zetten elkaar en zichzelf ermee op de foto.

Checks

Twee mannen in vliegeroveralls doen de laatste checks. 'Ditch' voelt aan de vleugels. "Ditch' is de bijnaam van generaal majoor Arnoud Stallmann. Hij mag een van de twee toestellen naar het buitenland vliegen. Het andere vliegtuig is in handen van majoor Herman alias 'Sperm'. Alleen een voornaam, vanwege de veiligheid. En zijn bijnaam mag ook genoemd worden.

Twee vliegers op respectabele leeftijd in twee toestellen op respectabele leeftijd. De F16's behoorden tot de bekendste Nederlandse wapens. Iedereen heeft ze ooit wel eens ergens zien vliegen.

Legendarisch

"Het is een dag met een lach en een traan," zegt André Steur, Commandant Luchtstrijdkrachten. Steur vloog zelf dertig jaar op de F16. In totaal maakte hij 2950 vlieguren. Generaal Steur spreekt van een 'legendarisch' toestel en vindt het een eer om er in te hebben gevlogen. "Het is een fighter-pilots-dream. Over de hele wereld zijn we ingezet met dit werkpaard van defensie."

Dat werkpaard mag zijn oude dag gaan slijten in Oekraïne. Hoewel bijna een halve eeuw oud, is de F16 nog lang niet rijp voor bejaardenhuis of sloop. De toestellen hebben al vaker oorlog gezien. Van Irak tot Afghanistan, van Libië tot Jordanië . En nu weer Oekraïne "Ik hoop dat deze toestellen een verschil kunnen maken," zegt Steur.