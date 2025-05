Wel het onkruid bespuiten, niet het gewas: boeren omarmen AI-precisiespuit

Een innovatieve machine, aangedreven door Artificial Intelligence (AI), zet de agrarische wereld op zijn kop. De zogenaamde Ecorobotix spotsprayer kan heel precies onkruid rondom gewassen bestrijden, zonder het gewas zelf te bespuiten. Boer Geert Jilissen uit Oeffelt is een van de eerste boeren met zo'n precisiespuit. "Als ze mij een paar jaar geleden hadden gezegd dat ik met zo'n machine zou rijden, dan had ik ze voor gek verklaard."

De provincie Brabant wil voorop lopen als het gaat om het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Gedeputeerde Marc Oudenhoven van Landbouw hoopt zijn plannen eind juni aan Provinciale Staten voor te kunnen leggen. Al wil dat niet zeggen dat boeren zelf stil zitten. "Ook in de landbouw heeft AI zijn intrede gedaan", vertelt Geert.

In deze video legt boer Geert uit hoe de Ecorobotix spotsprayer werkt:

Die plekken met onkruid worden door speciale sensoren, gps en kaarten gevonden. "Het zorgt voor een besparing tot 95 procent van de bestrijdingsmiddelen. Dat scheelt niet alleen veel geld voor de boer, maar is ook nog eens goed voor het milieu."

Met trots staat hij bij zijn precisiespuit op een uienveld bij zijn boerderij. "Deze techniek is zo bijzonder. Bijna onvoorstelbaar dat het kan. De machine kan door AI heel specifiek onkruid vernietigen in plaats van het hele veld te bespuiten."

"Hierdoor worden de gezonde planten niet meer aangetast door de bestrijdingsmiddelen", benadrukt hij. Al weet Geert ook dat de oude bespuitingsmachines niet helemaal weg kunnen. "De basisbespuiting doen we nog met de oude machine, maar na de bestrijding proberen we het nu met deze."

Vanuit de trekker kan Geert op speciale computerschermen precies zien hoe de machine te werk gaat. "Alle rode punten, dat is onkruid en alleen daar wordt gespoten."

Kostentechnisch is de spotsprayer daardoor niet haalbaar voor veel boeren. Maar waar een wil is, probeert wethouder Mark Janssen-van Gaal een weg te vinden. "Wij zijn met veel boeren in gesprek die pionieren met de nieuwste technieken."

Met een speciaal project probeert de gemeente Land van Cuijk deze voorbeelden van pioniers, die zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de bodem, verder uit te breiden. "We moeten het niet hebben over verboden, maar samen met de boer kijken naar hoe we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen verminderen."

Door het verzamelen van voldoende data bij het testen van de verschillende methodes wil de wethouder aan tonen wat het effect is. "We willen kijken of er subsidies zijn, waardoor het breder ingezet kan worden."

"We willen hierin graag een voortrekkersrol pakken", vertelt Janssen-van Gaal trots over het project. De gemeente wordt daarin gesteund door de provinciale en de landelijke politiek. "Zij hebben ons gezegd dat als we hiermee aan de slag gaan, dat ze dan graag met ons mee denken."