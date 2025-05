Kippenboer Jan dood, maar waarom? Tipgever denkt antwoord te hebben

Kippenboer Jan van Mullekom (47) werd vermoord in zijn eigen huis in Helenaveen. De daders zijn drie jaar na die mysterieuze moord nog steeds spoorloos.

Jan wordt zwaargewond en buiten bewustzijn gevonden. Hij overlijdt zes dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Maar wat er zich precies heeft afgespeeld op die 11e juli nu bijna drie jaar geleden, blijft voor zijn nabestaanden en de politie een raadsel. Toch lijkt er nu een nieuwe wending in de zaak.

Opvallend is dat niet alleen Jan gruwelijk is toegetakeld, ook zijn hele huis is overhoop gehaald. In de muur zijn gaten geboord, stoelen en een bank zijn opengesneden en zelfs het isolatiemateriaal is uit het dak gehaald. Alles wijst erop dat de daders naar iets op zoek zijn geweest, maar naar wat? Volgens een anonieme tipgever bij de Telegraaf zou het gaan om een vergismoord, waarbij daders zochten naar een usb met cryptovaluta.

Waarom hadden zij het op pluimveehouder Jan gemunt? Waar zochten ze naar? En wat heeft de politie tot nu toe ontdekt? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd: