Jelena (51) stak haar vriend neer, maar de twee willen samen verder

Jelena M. (51) uit Oss stak in december 2023 haar vriend in zijn borst en brak zijn ribben. In het ziekenhuis schopte ze, toen ze eruit werd gezet, nog een agent op zijn knie. In de rechtbank in Den Bosch ontvouwde zich maandag een bijzonder verhaal over een bijzondere relatie. En dat in het bijzijn van haar vriend Jos, want die wil, ondanks de steekpartij, graag verder met zijn Jelena.

Ze willen samenwonen, want ze willen samen verder. Dat liet Jelena gedurende de hele zitting weten. Ze wil niet meer naar het verleden kijken, maar naar de toekomst. En daarom wilde ze maandag eigenlijk ook niet praten over wat er is gebeurd op 17 december 2023. “Iedereen heeft wel eens wat”, reageerde Jelena op het huiselijk geweld in het huis van haar vriend in Berghem. “Wij hebben het uitgepraat en Jos heeft me vergeven. Maar justitie kan het maar niet loslaten”, sprak ze verongelijkt. De vrouw was opstandig en vaak boos in de rechtbank. Ze schreeuwde af en toe door de zaal over alle onrecht in haar leven. Ze reageerde veelal miskend op vragen van de rechters en weigerde meestal een antwoord op vragen te geven. Daarom moet de rechtbank het vooral doen met het dossier en de beelden van de steekpartij. Jos had maar liefst negen camera’s in huis en daarop is heel wat te zien en te horen. In de rechtbank was te zien hoe Jelena met een enorm keukenmes in haar hand in de kamer van Jos staat. Er waren worstelingen te zien, een hoop geschreeuw van Jelena en zwaar gekreun van Jos. Maar er was niet duidelijk te zien hoe Jos aan de steekwond van anderhalve centimeter in zijn borst kwam en aan de gebroken ribben en alle kleine wondjes aan handen en hoofd.